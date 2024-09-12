自民党総裁選に立候補した９氏の推薦人は次の通り。

【高市早苗】

〔衆院〕小林茂樹(3)（二）、杉田水脈(3)（安）、鈴木淳司(6)（安）、関芳弘(5)（安）、高鳥修一(5)（安）、谷川とむ(3)（安）、土井亨(5)（無）、中村裕之(4)（麻）、古屋圭司(11)（無）、三ツ林裕巳(4)（安）、若林健太(1)（安）

〔参院〕赤池誠章(2)（安）、有村治子(4)（麻）、衛藤晟一(3)（安）、古庄玄知(1)（安）、佐藤啓(2)（安）、※中曽根弘文(7)（二）、西田昌司(3)（安）、堀井巌(2)（安）、山田宏(2)（安）

【小林鷹之】

〔衆院〕石井拓(1)（安）、岩田和親(4)（岸）、江崎鉄磨(8)（二）、大野敬太郎(4)（無）、鬼木誠(4)（森）、勝目康(1)（無）、熊田裕通(4)（無）、斎藤洋明(4)（麻）、塩崎彰久(1)（安）、高木宏寿(3)（二）、武部新(4)（二）、田野瀬太道(4)（森）、中川貴元(1)（麻）、中曽根康隆(2)（二）、本田太郎(2)（無）、松本尚(1)（安）、※松本洋平(5)（二）、務台俊介(4)（麻）

〔参院〕友納理緒(1)（安）、豊田俊郎(2)（麻）

【林芳正】

〔衆院〕石橋林太郎(1)（岸）、石原宏高(5)（岸）、江藤拓(7)（無）、金子俊平(2)（岸）、金子容三(1)（岸）、古賀篤(4)（岸）、後藤茂之(7)（無）、※田村憲久(9)（岸）、西田昭二(2)（岸）、渡辺孝一(4)（岸）

〔参院〕足立敏之(2)（岸）、越智俊之(1)（岸）、古賀友一郎(2)（岸）、小林一大(1)（岸）、小鑓隆史(2)（岸）、桜井充(5)（無）、藤木真也(2)（岸）、古川俊治(3)（安）、星北斗(1)（無）、山本啓介(1)（岸）

【小泉進次郎】

〔衆院〕赤間二郎(5)（麻）、大串正樹(4)（無）、加藤鮎子(3)（無）、小寺裕雄(2)（二）、小林史明(4)（岸）、武村展英(4)（無）、田中良生(5)（無）、辻清人(4)（岸）、野田聖子(10)（無）、長谷川淳二(1)（無）、古川直季(1)（無）、穂坂泰(2)（無）、星野剛士(4)（無）、山田美樹(4)（安）、山本有二(11)（無）、※鷲尾英一郎(6)（二）

〔参院〕朝日健太郎(2)（無）、阿達雅志(3)（無）、三原じゅん子(3)（無）、三宅伸吾(2)（無）

【上川陽子】

〔衆院〕井出庸生(4)（麻）、井林辰憲(4)（麻）、国光文乃(2)（岸）、小泉龍司(7)（二）、小島敏文(4)（岸）、仁木博文(2)（麻）、深沢陽一(2)（岸）、堀内詔子(4)（岸）、※牧原秀樹(5)（無）、松島みどり(7)（安）、松本剛明(8)（麻）、盛山正仁(5)（岸）、山口俊一(11)（麻）

〔参院〕猪口邦子(3)（麻）、今井絵理子(2)（麻）、山東昭子(8)（麻）、中西祐介(3)（麻）、牧野京夫(3)（茂）、森雅子(3)（安）、若林洋平(1)（二）

【加藤勝信】

〔衆院〕阿部俊子(6)（無）、今枝宗一郎(4)（麻）、上野賢一郎(5)（森）、金田勝年(5)（二）、亀岡偉民(5)（安）、桜田義孝(8)（二）、中野英幸(1)（二）、※西銘恒三郎(6)（茂）、橋本岳(5)（茂）、平沼正二郎(1)（二）、御法川信英(6)（無）、山下貴司(4)（茂）

〔参院〕石井正弘(2)（安）、石田昌宏(2)（安）、小野田紀美(2)（茂）、自見英子(2)（二）、羽生田俊(2)（安）、比嘉奈津美(1)（茂）、本田顕子(1)（無）、三浦靖(1)（茂）

【河野太郎】

〔衆院〕秋葉賢也(7)（茂）、伊藤忠彦(5)（二）、井上信治(7)（麻）、英利アルフィヤ(1)（麻）、鈴木馨祐(5)（麻）、田中和徳(9)（麻）、塚田一郎(1)（麻）、土田慎(1)（麻）、永岡桂子(6)（麻）、長坂康正(4)（麻）、中西健治(1)（麻）、牧島かれん(4)（麻）、武藤容治(5)（麻）、※森英介(11)（麻）、柳本顕(1)（麻）

〔参院〕浅尾慶一郎(3)（麻）、神谷政幸(1)（麻）、武見敬三(5)（麻）、藤川政人(3)（麻）、船橋利実(1)（麻）

【石破茂】

〔衆院〕赤沢亮正(6)（無）、泉田裕彦(2)（無）、伊東良孝(5)（二）、※岩屋毅(9)（麻）、小里泰弘(6)（無）、門山宏哲(4)（無）、平将明(6)（無）、橘慶一郎(5)（無）、田所嘉徳(4)（無）、谷公一(7)（二）、冨樫博之(4)（無）、長島昭久(7)（二）、細野豪志(8)（二）、村上誠一郎(12)（無）、八木哲也(4)（無）、保岡宏武(1)（無）

〔参院〕青木一彦(3)（茂）、藤井一博(1)（無）、舞立昇治(2)（無）、山田俊男(3)（森）

【茂木敏充】

〔衆院〕東国幹(1)（茂）、上田英俊(1)（茂）、大西英男(4)（安）、梶山弘志(8)（無）、笹川博義(4)（茂）、新谷正義(4)（茂）、※新藤義孝(8)（茂）、鈴木憲和(4)（茂）、鈴木隼人(3)（茂）、高見康裕(1)（茂）、古川康(3)（茂）、宮崎政久(4)（茂）、簗和生(4)（安）、山本左近(1)（麻）

〔参院〕上野通子(3)（安）、臼井正一(1)（茂）、加藤明良(1)（茂）、高橋克法(2)（麻）、永井学(1)（茂）、山本佐知子(1)（茂）

（注）敬称略。丸かっこ内数字は当選回数。※は推薦人代表。丸かっこは派閥で、略称は安＝安倍派、麻＝麻生派、岸＝岸田派、茂＝茂木派、二＝二階派、森＝森山派、無＝無派閥。所属派閥は裏金事件が明らかになった昨年１２月１日時点。岸田派と森山派は解散済み。