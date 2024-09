テーマカフェ「ハローキティ50周年記念カフェ」が、JR大阪駅直結の新スポット「KITTE OSAKA」(大阪市北区)で9月13日(金)から期間限定で開催される。オリジナルメニューや、描き下ろしアートを使用したオリジナルグッズの販売、購入者特典なども用意されている。

「ハローキティ50周年記念カフェ」が、東京と大阪は9月13日(金)、愛知は9月20日(金)から期間限定で開催 (C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651619

このテーマカフェは、今年50周年を迎えるサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」のアニバーサリー企画の一つとして開催されるもの。ハローキティのリボンの色でおなじみの“赤”をメインカラーとして、さまざまな商品が繰り出される。価格表示はいずれも税込み。

フードは4種類。ハローキティ&ハローミミィの「KITTY & MIMMY Afternoon Tea」(6590円)は、赤いリボンをあしらった2段のアフタヌーンティーセットで、紅茶はおかわりできる。「Hello Kitty Sandwich」(1690円)は、カレー風味コロネーションチキンが入ったハローキティの顔のサンドウィッチ、ミネストローネ、サラダがセットになっている。

「KITTY & MIMMY Afternoon Tea」(6590円)(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651619

「Hello Kitty Sandwich」(1690円)(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651619

「Ribbon Pasta」(1690円)は、皿にハローキティと描かれたクリームパスタで、赤いリボンに似せたガーリック風味のファルファッレや、りんごをイメージしたミニトマトで彩られている。「Apple Cream Rice」(1690円)は、クリームライスで、ケチャップライスは大きな赤いリンゴを表現している。ライスの下には半熟卵が隠れている。

「Ribbon Pasta」(1690円)(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651619

「Apple Cream Rice」(1690円)(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651619

デザートメニューは2種類がお目見えする。「Hello Kitty Pancake」(1590円)は、ピンクのお皿にハローキティの顔を形をした可愛いパンケーキが盛り付けられている。アップルコンポートとカスタードがサンドされていて、アイスとリンゴがつく。「Birthday Parfait」(1490円)は、ハローキティの50周年をお祝いする誕生日のショートケーキをイメージしたパフェとなっている。

「Hello Kitty Pancake」(1590円)(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651619

「Birthday Parfait」(1490円)(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651619

さらに、ハローキティをイメージしたドリンクも4種類発売される。

「Strawberry Milk」(990円)は、グラスのふちにココナッツをトッピングした、白と赤二層のイチゴミルク。りんごとザクロの風味の「Hello Kitty Soda」(990円)は、大きなりんごを表現したフランボワーズシャーベットがのっている。



さらに店内、テイクアウトどちらでも楽しめる「KITTY & MIMMY Drink」(店内990円、テイクアウト972円)はリボンの2色をイメージ。赤色はストロベリー風味、黄色はレモン風味となっている。以上3種(テイクアウト含む)は、追加料金660円でストローチャームを購入できる。

「Strawberry Milk」(990円)(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651619

「Hello Kitty Soda」(990円)(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651619

「KITTY & MIMMY Drink」(990円)(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651619

さらに、ハローキティとハローミミィが描かれたオリジナルマグカップで提供される「Cafe Latte」(990円)もラインナップされる。こちらは、追加料金2200円でマグカップを購入できる。さらに「アクリルスタンドコースター(全2種)」(1210円)も用意されている。

「Cafe Latte」(990円)(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651619

「ストローチャーム(ランダム4種) 」(660円)、「アクリルスタンドコースター(全2種) (1210円)、「マグカップ」(2200円)(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651619

なお、カフェを事前予約のうえ商品を注文すると「スクエアバッジ(全50種)」がランダムで1つもらえる。(予約料金として1人につき660円必要)

オリジナルグッズは8アイテム。カフェ店内と公式サイト内のオンラインショップで販売する。

「缶バッジ(ランダム6種)」(605円)、「ステッカー(ランダム6種)」(605円)、「アクリルキーホルダー(ランダム6種)」(770円)、「キャンディ風キーホルダー」(1210円)、「巾着」(1540円)、「ミニタオル」(1540円)、「ハート型ミラー」(2200円)、「エコバック」(2750円)がそろう。カフェ店内でオリジナルグッズを税込3,300円以上購入すると、オリジナルのショッパーが1枚プレゼントされる(無くなり次第終了)。



オンラインでの販売期間は、9月13日(金)昼12時から、10月27日(日)午後11時59分までで、11月中旬より順次発送予定。数量限定、早期販売終了となる場合がある。

「缶バッジ」(ランダム6種)(605円)、「ステッカー」(ランダム6種)(605円)、「アクリルキーホルダー」(ランダム6種)(770円)、「キャンディ風キーホルダー」(1210円)、「巾着」(1540円)、「ミニタオル」(1540円)、「ハート型ミラー」(2200円)、「エコバック」(2750円)(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651619

またオリジナルグッズを税込3300円以上購入すると「オリジナル 紙製ショッパー」が1枚プレゼントされるほか、店内や飲食メニューの写真にハッシュタグをつけてSNSに投稿すると、先着で「ステッカー(全1種)」がもらえるキャンペーンも実施。 いずれも無くなり次第終了となる。



KITTE大阪での「ハローキティ50周年記念カフェ」は、6階「BOX cafe&space KITTE大阪2号店」で10月20日まで。営業時間は午前10時から午後9時までで、75分入れ替え制。事前予約した人から優先的に入店できる。予約受付はウェブのみ、当日空席がある際には予約なしで入店できる場合もあるとのこと。テイクアウト販売は、混雑時には整理券が配布される。詳細は同カフェ公式サイトで案内されている。



なお、同テーマカフェは東京で大阪と同日から、愛知・名古屋では9月20日から開催される。



(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651619