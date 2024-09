BTSのJ-HOPE、ファレル・ウィリアムスとの2ショットが話題に…RMも反応「早く来年になって」

BTS(防弾少年団)のJ-HOPEが、アメリカの歌手ファレル・ウィリアムスに会った。J-HOPEは11日、自身のInstagramを通じて「Can't wait for 2025(2025年が待ち遠しい)」というコメントと共に数枚の写真を掲載した。公開された写真には、彼とファレル・ウィリアムが2ショットが収められている。さらに、同投稿には、RMが「来年、お願いだから早く来て」とコメントし、目を引いた。ファレル・ウィリアムは最近韓国を訪問し、J-HOPEを筆頭にBIGBANGのG-DRAGON、BLACKPINKのジェニーなどと時間を過ごした。Red VelvetのウェンディがDJを務めるSBSパワーFM「ヤングストリート」にもサプライズで出演し、話題となった。

J-HOPEは10月17日の満期除隊を控えている。昨年4月18日、陸軍現役で入隊した彼は江原道(カンウォンド)原州(ウォンジュ)市陸軍第36歩兵師団白虎(ベクホ)新兵教育大隊で助教として誠実に服務している。昨年10月には特急戦士に選抜されたことを伝え、注目を集めた。彼は寄付で善良な影響力を与え、世界中のファンからもらった愛に答えたこともあった。入隊前を基準に公に知られる彼の累積個人寄付額は9億ウォン(約9573万円)以上に上る。軍服務中には、母親を通じて密かに劣悪な遺棄犬保護所の犬舎補修工事費を支援するなども知られた。今年3月29日には、入隊前に制作したソロアルバム「HOPE ON THE STREET VOL.1」を発売し、音楽への情熱と、ファン想いな姿を見せた。「HOPE ON THE STREET VOL.1」は、J-HOPEの芸術的なルーツである“ストリートダンス(street dance)”を題材に、彼のアイデンティティと初心を込めたアルバムだ。このアルバムにはタイトル曲「NEURON(with GAEKO、ユン・ミレ)」をはじめ、「i wonder...(with ジョングク of BTS)」「lock / unlock(with benny blanco, Nile Rodgers)」「i don't know(with ホ・ユンジン of LE SSERAFIM)」など新曲4曲と、J-HOPEバージョンで新たに誕生した「on the street(solo version)」、ソロアルバム「Jack In The Box」の収録曲「what if...」にダンスリミックスを加えた「what if...(dance mix with JINBO the SuperFreak)」の全6トラックが収録された。彼は同アルバムで4月13日付の米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」の5位にランクインし、自己最高記録を更新した。これに先立って2022年、1stソロアルバム「Jack In The Box」は同チャートで17位を記録し、翌年フィジカルアルバムで再発売された際には、6位にランクインした。再びファンの元に帰ってくるJ-HOPEが、音楽人生の第2幕をどのように彩るのか、期待が高まる。