元AKB48のメンバーでタレントの柏木由紀(33)とお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高No.1(33、以下すがちゃん)が半同棲関係にあることを、NEWSポストセブンが報じた。トリオでチャラ男担当のすがちゃんは取材に対し、「ラブ&ゲッチュな存在です」と答えている。

【写真】柏木由紀とすがちゃんのツーショット。タクシーを降りて見つめ合う2人の姿ほか

彼が8月下旬に開いた自身のバースデー単独ライブに、柏木はシークレットゲストとして登場していた。すがちゃん本人も「僕もあれはねぇ、寒くなりましたよ。それ言うのなし! 恥ずかしいから」と思わず答えた、ライブ中に2人の間で交わされていたやり取りとは──。

あくまでも「友人関係」ということで

8月下旬の某日、すがちゃんは夕刻に自身の生誕祭ライブ「I am the best No.1」を控えていた。芸人仲間の男4人でシェアハウス生活をしていると公表しているすがちゃん。当日の午前、すがちゃんが出てきたのはシェアハウスからではなく、柏木が住むタワーマンションのエントランスからだった。タクシーに乗ると、そのままライブ会場方面へと向かった。

ライブでファンたちに「すがちゃんコール」で迎えられたすがちゃんは、“カリスマ”として意気揚々とパフォーマンスを始めた。会場にはファンらが詰めかけて満席に。ライブに参加した観客が振り返る。

「他芸人との『カリスマNo.1決定戦』コーナーでは、『今リアルに狙っている女性タレントは誰ですか?』という質問もありました。すがちゃんは『芸能界ってのは広い世界だ。さまざまな素敵な女性がいる。そのなかで誰を選ぶか。そんなの簡単だよな。俺が選ぶ運命の1人は……』と、振るだけ振って言葉に詰まるというボケをかまし、周囲は失笑していました。

芸人たちのわちゃわちゃしたやり取りがしばらく続いた後、『シークレットゲスト登場』のアナウンスが。そこに現れたのがゆきりんで、会場には『え〜!』というどよめきの声が上がりました。まさか芸人さんのライブにゆきりんがゲスト出演するとは思わなかったので、『どうしてゆきりんが!?』と驚きました」

白々しいやりとり

舞台に上がった柏木はすがちゃんとデュエット曲を披露。2人は息ぴったりに男女の恋心を歌いあげると、トークに入った。

「すがちゃんがゆきりんに対して『もともと事務所が同じで〜』と切り出すと、『もともと僕自体知ってくれてましたか?』とし、続いて今年7月に共演していた『FNS逃走中』(フジテレビ系)の番組名を上げていました。ゆきりんも『(共演した番組で)すごい活躍してましたよね』と返していました」(同前)

知っているも何も、2人は『逃走中』での共演前からの付き合いだ--白々しいやりとりを交わした2人はライブ後、芸人仲間とともに打ち上げへ。

2次会まで楽しむと、それぞれ別にタクシーに乗り込んだ。ところが、2台のタクシーが向かった先は、柏木が暮らす都内マンションの前。ほぼ同じタイミングでマンションの車寄せに到着すると、2人は身を寄せ合ってエントランスに消えていったのだった。

17年間のアイドル生活を全うし、新たな生活をスタートさせた柏木。すがちゃんとの交際は、もう「シークレット」にする必要はなさそうだ。