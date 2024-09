¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼ ¥¿¥¤¥¿¥ó by ¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ ¥Ñ¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì

ティファニーは、「ティファニー タイタン by ファレル・ウィリアムス」コレクションより、フレッシュ ウォーター パールが主役の新作を発表します。アトランティスの王である海神ポセイドンが持つトライデント(三叉槍)から着想を得たコレクション「ティファニー タイタン by ファレル・ウィリアムス」は、ファレルが幼少期に暮らしていた、バージニアビーチからほど近い公営団地「アトランティス」へのオマージュでもあります。

「このコレクションのインスピレーション源は、私が水に対してもつ親近感であり、私と水の間の密接な関係です。また、コレクションの名称である『タイタン』は、ギリシャ神話に登場する海の支配者、アトランティスの王ポセイドンの影響を受けたものです。さらに、『アトランティス』は、私が育ったバージニアビーチからほど近いコミュニティの名前でもあります。日本では、海に生きる神話上の生物からこぼれた涙が真珠になったと信じられていました。そのため私は、水とのつながりを表現する手段として、自然と真珠に惹かれるようになったのです。」

ティファニー タイタン by ファレル・ウィリアムス パール ピアス 183万7,000円(税込)©Tiffany & Co.個性を象徴する槍のようなモチーフと、柔らかな曲線を描く独特なリンクを並置したユニークなデザインが特徴のコレクションは、緊張感、プロポーション、バランスが織りなす対話を描きながら、型にはまらない個性あふれた考え方と、日常に立ち向かう力強さを求める人々の心に訴えかけます。「ティファニー タイタン by ファレル・ウィリアムス」のデビューコレクションは、18Kイエローゴールドまたはブラックチタンをベースに、オール メタルバージョン、あるいはダイヤモンドを散りばめたデザインで展開しました。今回の新シリーズでは、高いきらめきを放つフレッシュ ウォーター パールとダイヤモンドを組み合わせたスタイルがコレクションに仲間入りします。ティファニーでは、独創的なデザインとクラフトマンシップを体現するピースを通して、ジュエリーの新時代を切り開きます。― ファレル・ウィリアムス「ティファニー タイタン by ファレル・ウィリアムス」コレクションの最新デザインでは、槍のように尖ったモチーフと直径11mmを超えるパールを組み合わせ、ネックレス、ブレスレット、リング、ピアスなど、独特なシルエットのジュエリーで展開されます。パールは常にティファニーにおいて、デザインの核にあり、1862年の大統領就任舞踏会のためにエイブラハム・リンカーンが妻メアリー・トッド・リンカーンに贈ったシード パールのセットから、希少な天然海水パールを使用したジャン・シュランバージェ によるコレクション「バード オン ア パール」まで、さまざまなデザインに用いられてきました。「ティファニー タイタン by ファレル・ウィリアムス」コレクションの新作は、フレッシュ ウォーター パールと合計1カラット近くのダイヤモンドをあしらったステートメントネックレスと、同じくフレッシュ ウォーター パールと合計2カラットを超えるダイヤモンドをあしらったブレスレットが中心となっています。このブレスレットとネックレスでは、18Kゴールドのスパイク型ロンドールがパールと交互に並び、目を見張る美しさを演出。パールとダイヤモンドをあしらった「ティファニー タイタン by ファレル・ウィリアムス」には、革新的なジュエリーデザインと熟練したクラフトマンシップを牽引するプレミアジュエラーとしてのティファニーの卓越した創造性へのこだわりが体現されています。ティファニー タイタン by ファレル・ウィリアムス パール ネックレス 385万円(税込)©Tiffany & Co.フレッシュ ウォーター パールを使った「ティファニー タイタン by ファレル・ウィリアムス」コレクションの新作デザインは、9月からTiffany.comおよび世界各地のティファニーストアで発売となります。#Tiffany#ティファニーお問い合わせ:ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インクTEL 0120-488-712URL www.tiffany.co.jp