◆平愛梨、夫・長友佑都を祝福

【モデルプレス=2024/09/12】女優の平愛梨が12日、自身のInstagramを更新。夫でサッカー日本代表選手の長友佑都へ向けたオリジナルムービーが話題を集めている。愛梨はこの日、38歳の誕生日を迎えた長友に向けて「happy birthday papa The most important person in our family(パパ、お誕生日おめでとう 私たちの家族で一番大事な人)」とハートマークを添えて祝福。コメントとともに投稿されたのは、まるでインド映画のような軽快な音楽とともに、愛梨と長友のラブラブ2ショットや家族6人の仲睦まじい写真が次々と映し出される“クセが強すぎる”バースデー動画。コミカルな演出で映し出される写真とともに、「一緒に歳を重ねられて」「大切さも増してゆく」など長友への熱い思いもつづられている。

この投稿に、愛梨の妹でありモデル・女優の平祐奈からは「ねぇ 何このテーマ 爆笑」とツッコミが。ファンからも、「選曲のクセ強すぎる(笑)!」「愛がこもってる」「インドの曲調でお祝いするの新しくて面白い!」「素敵なご夫婦」「長友さんお誕生日おめでとうございます!」とさまざまなコメントが寄せられた。愛梨と長友は2017年1月に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】