MAMAMOO ファサ、2ndミニアルバム「O」トラックリストを公開…作詞作曲にも参加

MAMAMOOのファサが、様々な予告コンテンツでニューアルバムへの期待を高めた。ファサは11日、P NATIONの公式SNSチャンネルを通じて、2ndミニアルバム「O」のトラックリストを公開した。公開されたトラックリストによると、ニューアルバムにはタイトル曲「NA」を皮切りに、「Road」「HWASA」「EGO」「OK NEXT」「just want to have some fun」「O」まで全7曲が収録される。

タイトル曲「NA」には、ヒットメーカーのユ・ゴニョンをはじめ、PENOMECO、PSY、アン・シネなどが参加した。このほかにもパク・ウサン、ソ・ジウム、ライアン・S・ジューン(Ryan Jhun)など有数のミュージシャンが収録曲の制作に参加して完成度を高めた。特に彼女は、ニューアルバムを通じて自分だけの色をはっきりと見せつける予定だ。ファサは「Road」の作曲、「just want to have some fun」の作詞、「OK NEXT」と「O」の作詞・作曲に参加し、音楽の才能をアピールした。これとともに、ニューアルバムのコンセプトフォト第2弾も公開された。公開したイメージで彼女は、サングラスをかけて街を歩き回る一方、路地に座ってハイヒールを脱いでエスプレッソを飲むなど、自由奔放な雰囲気を演出した。また、ファサは背中を露出したドレスを着用して魅惑的な魅力をアピールする一方、これと相反するクールなスタイルの衣装まで完璧に着こなして、様々な魅力を誇った。ニューアルバムは「I Love My Body」以降、彼女が1年ぶりに発売する新譜で、彼女の魅力とアイデンティティを収めたアルバムだ。圧倒的な存在感で“クイーン”になった彼女のカムバックに、注目が集まっている。ファサの2ndミニアルバム「O」は、19日の午後6時に各音楽配信サイトを通じて発売される。