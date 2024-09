SEVENTEEN、米「2024 MTV VMA」でベストグループ賞を受賞“ファンに感謝”

SEVENTEENが、米「2024 MTV Video Music Awards(以下、2024 MTV VMA)」でベストグループ賞を受賞した。「2024 MTV VMA」は11日(現地時間)、公式ホームページとSNSを通じてSEVENTEENを「ベストグループ」に選定すると明らかにした。彼らはイン・シンク(N Sync)、コールドプレイ(Coldplay)、イマジン・ドラゴンズ(Imagine Dragons)など錚々たるミュージシャンたちと競合し、受賞の名誉を手にした。

「MTV VMA」は、「グラミー賞」「ビルボードミュージックアワード」「アメリカンミュージックアワード」と共に、アメリカの4大音楽授賞式に挙げられている。SEVENTEENは2022年にこの授賞式で「今年のプッシュパフォーマンス(PUSH Performance of the Year)」を受賞したのに続き、2度目のトロフィーを獲得。グローバルな人気を証明した。彼らはPledisエンターテインメントを通じて「『2024 MTV VMA』で『ベストグループ』を受賞できて、嬉しく、光栄だ。多くの愛と声援を送ってくださったCARAT(SEVENTEENのファン名)の皆さんに感謝する」とし「送ってくださった応援に後押しされて良い音楽と公演でCARATの皆さんにお会いしたい」と話した。SEVENTEENは10月、12thミニアルバムを発売し、“最高のK-POPグループ”として活躍を続けていく予定だ。また、10月12〜13日に高陽(コヤン)総合運動場メインスタジアムで開催される韓国公演を皮切りに、「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」も開催する。アメリカツアーは計10公演中、9公演が全席完売を記録し、北米ファンからの熱い関心を証明している。