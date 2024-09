【東京ゲームショウ2024】9月26日~9月29日 開催予定会場:幕張メッセ(千葉市美浜区)展示ホール1~11他

バンダイナムコエンターテインメントは、9月26日より開催される「東京ゲームショウ2024(TGS2024)に出展する。

同社ブースでは、発売間近の「ドラゴンボール Sparking! ZERO」と「ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム」が出展。バンダイナムコグループパーパス「Fun for All into the Future」のもと、10月に発売を控える2タイトルの魅力をより深く届けるべく、今までとは一味違う試遊や展示などの施策が展開される。

他にも、「ドラゴンボール Sparking! ZERO」、「SYNDUALITY Echo of Ada」、「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」3タイトルの特別番組の配信も予定されている。ブース出展内容の詳細や配信番組の情報が詰まった特設サイトも公開された。

ブース情報

バンダイナムコエンターテインメントブースでは、10月に発売予定の「ドラゴンボール Sparking! ZERO」および「ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム」の2タイトルの試遊を楽しめる。各タイトルのエリアでは、それぞれ2種類の試遊が用意される。

他にも、会場限定の予約キャンペーンや、SNSで参加できるキャンペーンも実施される予定。

「ドラゴンボール Sparking! ZERO」

【試遊概要】

(1)対戦(1PvsCOM)

77体のプレイアブルキャラクターが選択可能。好きなキャラクターを選んでドラゴンボールバトルを体験。

(2)カスタムバトル

さまざまなシナリオやバトルのシチュエーション作成が楽しめるモード「カスタムバトル」。「TGS2024特別番組!最強を決めるチーム対抗戦!」の出演者6名(SHAKA・オオヌキ・姫森ルーナ・かずのこ・ありけん・兎田ぺこら※敬称略)が作成したオリジナルのシチュエーションのバトルに挑戦する。

いずれかの試遊をした人全員に、「ドラゴンボール Sparking! ZERO レンチキュラー イラストカード(全2種)」のうち、いずれか1つがランダムで配布される。

※全2種のうち、ランダムでどちらか1つのお渡しとなります。

※お一人様1個限りです。※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

予約キャンペーン

「ドラゴンボール Sparking! ZERO」を予約した人限定で、オリジナルノベルティがもらえるキャンペーンが実施される。予約を証明できるもの(注文メール、レシートなど)、及び身分証明書を所持し、「TGS2024」のバンダイナムコエンターテインメントブースを訪れた人はオンラインガシャが引け、A~C賞いずれかの賞品が当たる。

【予約キャンペーン】

期間:9月28日・9月29日

場所:バンダイナムコエンターテインメントブース内予約/購入者カウンター

参加対象者:「ドラゴンボール Sparking! ZERO 」を予約した人

賞品

・A賞:「ドラゴンボール Sparking! ZERO オリジナルトートバッグ」

・B賞:「ドラゴンボール Sparking! ZERO アクリルキーホルダー(全6種)」

※全6種のうち、ランダムでどれか1つのお渡しとなります。

・C賞:「ドラゴンボール Sparking! ZERO オリジナル缶バッジ」

※キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。

※日本国内に在住するお客様に限り、キャンペーンに参加できます。

※プレゼントはランダムでの抽選配布となります。ご希望のプレゼント、絵柄はお選びいただけません。

※プレゼントは開催日ごとに配布予定数を設定しております。各日の予定数に達し次第、その日の配布を終了いたします。

SNSキャンペーン

「TGS2024」への出展を記念したキャンペーンを、「ドラゴンボール」家庭用ゲーム公式X(旧Twitter)にて実施予定。詳細は後日公開される。

「ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム」

【試遊概要】

(1)20人共闘オンラインマルチプレイ(プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam版 クロスプラットフォームプレイ出展)

4人パーティー5組の最大20人で挑戦できるオンラインプレイ専用モードでの出展が決定。「TGS2024」ではゲーム本編に登場する“全21体のプレイアブルキャラクター”の中から、試遊キャラクターの選択が可能となっている。

試遊をした人には、「abec氏描き下ろし メインキービジュアルホログラムステッカー」と「ゲーム内で使用できるキャラクターデコレーションアイテム『ハッピーラビットハット』が手に入る特典引き換えコードチラシ」が贈られる。さらに、レイドボス「カオスドレイク」に勝利すると「カオスドレイクホログラムステッカー」がもらえる。

(2)ミニゲーム「Kirito The Hero」(Nintendo Switch版出展)

本作の「デジタルプレミアムエディション」を購入するとプレイが可能なミニゲーム「Kirito The Hero」。武器をアップグレードしながら絶え間なく押し寄せてくるモンスターたちを倒し続ける2Dドット絵サバイバルゲームが「TGS2024」で一足先にプレイ体験できる。

試遊した人には、「『Kirito The Hero』ホログラムステッカー」と「ゲーム内で使用できるキャラクターデコレーションアイテム『ハッピーラビットハット』が手に入る特典引き換えコードチラシ」が贈られる。

予約キャンペーン

「ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム」を予約した人限定で、オリジナルノベルティがもらえるキャンペーンが実施される。予約を証明できるもの(注文メール、レシートなど)及び身分証明書を所持し、「TGS2024」のバンダイナムコエンターテインメントブースを訪れた人は、オンラインガシャが引け、A~C賞いずれかのプレゼントがランダムでもらえる。

【予約キャンペーン】

期間:9月28日・9月29日

場所:バンダイナムコエンターテインメントブース内 予約/購入者カウンター

参加対象者:「ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム」を予約した人

賞品

・A賞:abec氏描き下ろしメインキービジュアル アクリルブロック

・B賞:「東京ゲームショウ2024」メモリアルビジュアル アクリルスタンド

・C賞:abec氏描き下ろしメインキービジュアル スクエア缶バッジ

※キャンペーンの内容は予告なく変更になる場合がございます。

※満15歳以上、日本国内に在住するお客様に限り、キャンペーンに参加できます

※プレゼントはランダムでの抽選配布となります。ご希望のプレゼント、絵柄はお選びいただけません。

※プレゼントは開催日ごとに配布予定数を設定しております。各日の予定数に達し次第、その日の配布を終了いたします。

SNSキャンペーン

「TGS2024」への出展を記念したキャンペーンを、「ードアート・オンライン」ゲーム公式X(旧Twitter)にて実施予定。詳細は後日公開される。

TGS特別番組の配信が決定! オンラインでもTGS2024を楽しめる

「TGS2024」会期前から会期中にかけて「ドラゴンボール Sparking! ZERO」、「SYNDUALITY Echo of Ada」、「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」3タイトルの特別番組が配信される。

配信概要/スケジュール

「ドラゴンボール Sparking! ZERO」

番組名:「TGS2024 特別番組!最強を決めるチーム対抗戦!」

配信チャンネル:バンダイナムコエンターテインメント公式YouTubeチャンネル

出演者(敬称略):SHAKA/オオヌキ/姫森ルーナ/かずのこ/ありけん/兎田ぺこら/ふり~だ/ACQUA/「ドラゴンボール Sparking! ZERO」プロデューサー

日時

(1)9月21日20時~「TGS2024 特別番組!最強を決めるチーム対抗戦!TEAM - A 練習」

(2)9月22日20時~「TGS2024 特別番組!最強を決めるチーム対抗戦!TEAM - B 練習」

(3)9月28日12時~「TGS2024 特別番組!最強を決めるチーム対抗戦! 本戦」

「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」

番組名:「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」発売決定記念 TGS特別配信番組

出演者(敬称略):櫻井孝宏(アスベル・ラント役)/河原木志穂(シェリア・バーンズ役)/富澤祐介(「テイルズ オブ」シリーズ 総合プロデューサー)/石川結貴(「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」プロデューサー)

配信チャンネル:バンダイナムコエンターテインメント公式YouTubeチャンネル

日時:9月23日19時~

「SYNDUALITY Echo of Ada」

番組名:猫麦とろろ・トナカイトとシンデュアリティを遊びつくせ!『SYNDUALITY Echo of Ada』TGS特別配信番組

配信チャンネル:バンダイナムコエンターテインメント公式YouTubeチャンネル

出演者(敬称略):猫麦とろろ(Vtuber)/トナカイト(YouTuber)/百花繚乱(MC)/二見P(「SYNDUALITY Echo of Ada」プロデューサー)

日時:9月27日19時~

※配信の内容は予告なく変更になる場合がございます。

ファミリーゲームパークに「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」が出展!

ファミリーゲームパークに「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」が出展される。「TGS2024」では、Nintendo Switch版に加え、11月7日に発売予定のPS5版の試遊も楽しめる。

【試遊概要】

(1)Nintendo Switch版「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」

「フリフリ演奏」をより本格的に楽しめる「太鼓の達人 フィットバチ for Nintendo Switch」を使って、太鼓演奏が楽しめる。通常演奏、パーティゲームに加えて、体を大きく動かして遊べるドンドコフィットモードも体験できる。

(2)PS5版「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」

専用コントローラー「太鼓とバチ」を使って、PS5版を体験できる。「紅蓮華」や「夏祭り」が遊べる演奏モードや、パーティゲームなどで遊べる。いずれかの試遊をした人に、「オリジナルクリアファイルバッグ」が配布される。

オリジナルクリアファイルバッグ

□ファミリーゲームパークの詳細ページ

タイトル情報

【ドラゴンボール Sparking! ZERO】

対応機種:PS5/Xbox Series X|S/Steam

ジャンル:3D対戦アクション

発売日:10月10日 ※Steam版は10月11日

プレイ人数:1人(オンライン時 1~2人)

CEROレーティング:A(全年齢対象)

【ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム】

対応機種:Nintendo Switch/PS5/Xbox Series X|S/Steam

ジャンル:多人数共闘アクション

発売日:10月3日 ※Steam版 10月4日

プレイ人数:オフライン1人/オンライン1人~20人

CEROレーティング:C(15才以上対象)

【SYNDUALITY Echo of Ada】

対応機種:PS5/Xbox series X|S/Steam

ジャンル:TPS

発売日:未定

プレイ人数:未定

CEROレーティング:審査予定

【テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター】

対応機種:Nintendo Switch/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Steam

ジャンル:守る強さを知るRPG

発売日:2025年1月16日 ※Steam版は2025年1月17日

プレイ人数:1人(バトル時のみ最大オフライン4人プレイ可能)

CEROレーティング:B(12才以上対象)

【太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル】

対応機種:Nintendo Switch/PS5/Xbox Series X|S/Windows PC/Steam

ジャンル:和太鼓リズムゲーム

発売日

・Nintendo Switch:発売中

・PS5/Xbox Series X|S/Windows PC/Steam:11月7日

プレイ人数

・オフライン:1人~4人

・オンライン:2人

CEROレーティング:A(全年齢対象)

協賛情報

バンダイナムコエンターテインメントのブースにおいて遊べる家庭用ゲームは、最新のAV機器や周辺機器によりハイクオリティで心地の良い環境で体験できる。

ゲーミングモニター/ゲーミングヘッドセット

提供:ソニー

プレーヤーを没入と勝利に導くゲーミングギアブランド「INZONE」。「Tekken World Tour」でも使用されたゲーミングモニター「INZONE M3」とゲーミングヘッドセット「INZONE H3」が用意される。

ゲーミングモニター

提供:ベンキュージャパン

今年5月末に発売の、BenQで初めてミニLEDバックライトを採用したMOBIUZ4Kゲーミングモニター「EX321UX」が登場。

ゲーミングPC

提供:GALLERIA(サードウェーブ)

・「GALLERIA XA7C-R47」

最新ゲームに最適なスペックのゲーミングPC。PCゲームの美麗な世界を表現するための様々なテクノロジーが搭載されている。選りすぐりのパーツで構成された1台となっている。

ゲーミングチェア

提供:関家具

フィット感重視のeスポーツ向けのスタンダードモデルのゲーミングチェア「Contieaks ゲーミングチェア アイガー」。

「東京ゲームショウ2024」開催概要

会期

・9月26日 ビジネスデイ 10時~17時

・9月27日 ビジネスデイ 10時~17時

・9月28日 一般公開日 10時~17時

・9月29日 一般公開日 9時30分~16時30分

会場

[リアル展示]幕張メッセ(千葉市美浜区)展示ホール1~11/国際会議場/イベントホール

[オンライン展示]公式サイト/公式番組/TGS Digital World/Steam特設会場

