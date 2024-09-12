オンキヨー×「劇場版 モノノ怪」完全ワイヤレス。薬売りのボイス7ワード収録
(C)ツインエンジン
オンキヨーは、劇場版モノノ怪のコラボ完全ワイヤレスイヤフォン「CP-TWS01B 薬売りモデル」を受注販売する。価格は20,000円(送料込)。予約は、直販サイト「ONKYO DIRECT」と秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-」にて、9月13日15時から10月11日15時までの期間で受け付ける。発送時期は12月下旬より順次。
「劇場版モノノ怪」の中村健治監督監修による「薬売り」(cv:神谷浩史)の録り下ろし音声ガイダンスを全7ワード搭載したコラボモデル。
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充電ケースの天面には「薬売りのシルエット」を、左右ハウジングには「天秤」をデザインし、作品の世界観を表現。
薬売りの着物をイメージしたちりめん風巾着ポーチが付属する。
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音アニ2号店では、9月13日15時より実機展示も実施。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて予約できる。
また、同時にワイヤレス充電器も発売する。価格は4,400円。
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ベースモデルのCP-TWS01Bは、Qualcomm製の「QCC3040」を採用。Bluetooth 5.2準拠で、プロファイルは、A2DP/AVRCP/HSP/HFPをサポート。コーデックはAAC、SBC、aptXに加え、aptX Adaptiveに対応している。
左右同時接続を実現する「Qualcomm TrueWireless Mirroring」も搭載。片方のイヤフォンを親機として接続後、もう片方の子機のイヤフォンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す機能で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行なうことで音途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りも防止する。
周囲の音を取り込むアンビエントマイク機能を搭載し、外音の取り込みも可能。またIPX7の防水を装備している。
最大連続再生時間は約7時間(aptX使用時は2～3時間程度短縮)。充電ケースにてイヤフォン6回分の充電が可能。充電時間はイヤフォンが約1.5時間。充電ケースが約2時間。充電端子はUSB-C。ワイヤレス充電にも対応する。
再生周波数帯域は20Hz～20kHz。感度は92±3dB。インピーダンスは16Ω。最大入力は5mW。重量はイヤフォンが約10g、充電ケースは約62g。