FC東京・長友佑都選手(38)の妻でタレントの平愛梨(39)が12日、自身のインスタグラムを更新。夫の38歳の誕生日を、映画予告風オリジナル動画で祝福した。平は「happy birthday papa The most important person in our family」と投稿。動画のなかでは、2人の出会いから4人の子どもと6人家族になるまでの軌跡を、写真とともに紹介。動画の中には「PAPA38歳 一緒に歳を重ねられて 大切さも増してゆく 6人家族となって 息子たちの憧れ いつだって本気全力 みんな大好き PAPAを追いかけて」と、サッカー選手として、父親として、夫としての長友へ、平からのメッセージも贈られている。この投稿には「素敵な動画 愛がこもってます」「あいりちゃんの長友さんやお子様に対する愛の深さに、いつも感動しています」などのコメントが寄せられた。また、BGMにはなぜかインド映画のような曲が使用されていることから「ねぇ 何このテーマ 爆笑」「おめでとうございます 選曲バッチリです〜」などの声もあった。