ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤òÃ²¤¯¡¡ÍèÇ¯40ºÐ¡È¼Â²ÈÊë¤é¤·¡É·ëº§¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»ä¤¬ÀöÂõ¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê67¡Ë¤¬12Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¤³¤Þ¤ÄºÂÂè152²ó¸ø±é¡ØÂÀ¸Ý¤¿¤¿¤¤¤ÆÅ«¤Õ¤¤¤Æ¡Ù¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¤Ü¤ä¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û²Ú¤ä¤«¡Á¡ª¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î²Ö¤¬¤é¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö
¡¡·àºî²È¡¦°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿²»³ÚÉ¾ÅÁ·à¤Ç¡¢ºî²È¡¦ÎÓÉçÈþ»Ò¤¬¡ØÊüÏ²µ¡Ù¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢47ºÐ¤Ç»àµî¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£ÀïÁè¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÆüËÜ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤¿¤¯¤é¤ß¤Ç¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎÓ¤Ï½¾·³µ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÈÂÀ¸Ý¤¿¤¿¤¤¤ÆÅ«¤Õ¤¤¤Æ¡É¾õÂÖ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¾ì¤ò¤á¤°¤ë¤Ê¤«¡¢¸«¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡2002Ç¯¤Î¼ç±é¤«¤éÂçÃÝ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ä¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¾ðÀª¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Ãæ¤Ç¤ÎºÆ±é¤È¤Ê¤ë¡£ÂçÃÝ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬»ä¤È¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È»ÈÌ¿´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¸½ºß¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª¤ò¡Ö¶²ÉÝ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤Ø´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡ÖÂ©»Ò¡ÊÆóÀéæÆ¤µ¤ó¡Ë¤¬»ä¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¹¥¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤Î¤¬»ä¤Î¡ÊÌò¤¬¡Ë»à¤ó¤À¤¢¤È¤«¤é¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡×¤È¾Ð¤¤¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡½é±é¤«¤é22Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´Á³¤â¤¦¼ã¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â·ù¤Ê´é¤ò¤»¤º¡¢¡ÖÍèÇ¯40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£ÊÌ¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡¢¼é¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤òÁá¤¯»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£¼Â²È¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»ä¤¬ÀöÂõ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ËÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØÂÀ¸Ý¤¿¤¿¤¤¤ÆÅ«¤Õ¤¤¤Æ¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿¡¼ TAKASHIMAYA¡Ê11·î1Æü¡Á30Æü¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢Âçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç12·î4Æü¡Á8Æü¤Ë¾å±é¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê¡²¬¡¦¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£·à¾ì¡Ê12·î14Æü¡¦15Æü¡Ë¡¢°¦ÃÎ¡¦¥¦¥¤¥ó¥¯¤¢¤¤¤Á¡Ê12·î20Æü¡Á22Æü¡Ë¡¢»³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë¡Ê12·î25Æü¡Ë¤È¤á¤°¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û²Ú¤ä¤«¡Á¡ª¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î²Ö¤¬¤é¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö
¡¡·àºî²È¡¦°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿²»³ÚÉ¾ÅÁ·à¤Ç¡¢ºî²È¡¦ÎÓÉçÈþ»Ò¤¬¡ØÊüÏ²µ¡Ù¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢47ºÐ¤Ç»àµî¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£ÀïÁè¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÆüËÜ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤¿¤¯¤é¤ß¤Ç¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎÓ¤Ï½¾·³µ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÈÂÀ¸Ý¤¿¤¿¤¤¤ÆÅ«¤Õ¤¤¤Æ¡É¾õÂÖ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¾ì¤ò¤á¤°¤ë¤Ê¤«¡¢¸«¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤Ø´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡ÖÂ©»Ò¡ÊÆóÀéæÆ¤µ¤ó¡Ë¤¬»ä¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¹¥¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤Î¤¬»ä¤Î¡ÊÌò¤¬¡Ë»à¤ó¤À¤¢¤È¤«¤é¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡×¤È¾Ð¤¤¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡½é±é¤«¤é22Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´Á³¤â¤¦¼ã¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â·ù¤Ê´é¤ò¤»¤º¡¢¡ÖÍèÇ¯40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£ÊÌ¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡¢¼é¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤òÁá¤¯»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£¼Â²È¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»ä¤¬ÀöÂõ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ËÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØÂÀ¸Ý¤¿¤¿¤¤¤ÆÅ«¤Õ¤¤¤Æ¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿¡¼ TAKASHIMAYA¡Ê11·î1Æü¡Á30Æü¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢Âçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç12·î4Æü¡Á8Æü¤Ë¾å±é¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê¡²¬¡¦¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£·à¾ì¡Ê12·î14Æü¡¦15Æü¡Ë¡¢°¦ÃÎ¡¦¥¦¥¤¥ó¥¯¤¢¤¤¤Á¡Ê12·î20Æü¡Á22Æü¡Ë¡¢»³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë¡Ê12·î25Æü¡Ë¤È¤á¤°¤ë¡£