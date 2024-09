「ハローキティ」と東京都がコラボした特設サイト「知って役立つ!おウチの燃費と快適性」を公開!

50周年を迎えた「ハローキティ」といっしょに、環境性能の高い住宅を選ぶメリットや機能性を知ることができるサイトです☆

東京都「ハローキティ」コラボレーション特設サイト「知って役立つ!おウチの燃費と快適性」

特設サイトURL:https://www.tokyo-co2down.jp/eco-home/

東京都が、「2050年ゼロエミッション東京」の実現に向け、2025年4月より、新築住宅等における太陽光発電設備や断熱・省エネ性能等に関する新制度「建築物環境報告書制度」を施行。

今回、制度施行に先駆けて、住宅の環境性能を分かりやすく発信する特設サイト「知って役立つ!おウチの燃費と快適性」が公開されました!

この特設サイトは、今年50周年を迎えるサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とタイアップし、より多くの方に環境性能の高い住宅を選んでもらえるように、そのメリットや機能性について紹介しています。

未来の環境のため、環境性能の高い住宅の標準化に向けた取組を推進する東京都と、「これから50年先には、どんな未来がやってくるんだろう?」と50周年のテーマ「Friend the Future. 未来と友だちになろう。」を掲げる「ハローキティ」

双方の思いが合致して、今回のコラボレーションが実現しました。

特設サイトをプラットフォームとして、今後も環境性能の高い住宅に関して、知って役に立つ動画やイベント情報・コンテンツが、東京都から継続的に発信。

また、「ハローキティ」の家族が暮らすおウチを通して「おウチの燃費と快適性」について知ることができるコンテンツ等も順次公開される予定です。

新コンテンツ「ハローキティのおウチをのぞいてみよう!」

「ハローキティ」の家族が住む環境性能の高い快適なおウチの魅力を紹介する新コンテンツ「ハローキティのおウチをのぞいてみよう!」を追加。

「ハローキティ」の家族が暮らすおウチを通して、太陽光パネルや優れた断熱性能等を備えた環境性能の高い住宅の特徴を確認することができます。

優れた断熱性能を備えた住まいの特徴がわかる「朝からハッピー 編」「お掃除らくらく 編」、太陽光パネルを備えた住まいの特徴がわかる「おトクな電気 編」「停電時でも安心 編」の4つで、燃費の良いおウチでのハローキティたちの暮らしを見ることができます。

朝からハッピー 編(断熱性能メリット)

燃費の悪いおウチ:冬の朝 寒くておふとんから出たくない

燃費の良いおウチ:朝から暖かくて みんなハッピー!

お掃除らくらく 編(断熱性能メリット)

燃費の悪いおウチ:結露でカーテンがべちょべちょ 掃除も大変

燃費の良いおウチ:快適な室内 結露がなくて掃除もらくらく

おトクな電気 編(太陽光パネルメリット)

燃費の悪いおウチ:夏や冬は光熱費が・・・

燃費の良いおウチ:太陽光発電で お財布にも優しい

停電時でも安心 編(太陽光パネルメリット)

燃費の悪いおウチ:急な停電 何が起こっているんだろう?

燃費の良いおウチ:太陽光発電があれば ニュースも見られるね

「ハローキティ」といっしょに、おうちの環境性能について学ぶ!

東京都と「ハローキティ」のコラボ特設サイト「知って役立つ!おウチの燃費と快適性」の紹介でした☆

