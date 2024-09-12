·ÄÂç¡¦À¶¸¶Àµ¸ã¤¬¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¡ÖÀ¶¸¶ÏÂÇî¤È¤¤¤¦ÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡×¡¡¹â¹»Ìîµå·Ð¸³¤Ê¤·¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Î·èÃÇ¡×
¡¡À¾Éð¡¢µð¿Í¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿À¶¸¶ÏÂÇî»á¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë·ÄÂç¡¦Àµ¸ãÆâÌî¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬12Æü¡¢º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Î»ØÌ¾¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤Ï2Æü¤«¤é¸ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Î2½µ´ÖÁ°¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤ÎÌë¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Æü¤ÎÄ«¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÅÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÀ¶¸¶ÏÂÇî¤È¤¤¤¦ÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ´¤Î¤¢¤ëÉñÂæ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤³¤³¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ÛÎã¤Î¥ë¡¼¥È¤«¤éÉã¤ÈÆ±¤¸¥×¥íÌîµå¤ÎÉñÂæ¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£Éã¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¾®3¤«¤é¥ª¡¼¥ëËãÉÛ¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¡¢·Ä±þ¹â¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢·ÄÂç¤Ç¤Ï¹Å¼°ÌîµåÉô¤ËÆþÉô¡£¹â¹»ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤ÎµÕ¶¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2Ç¯½©¤ÎÁá·ÄÀï¤ÇÂåÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢°ìÎÝ¼ê¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë6·î¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Î¸õÊäÁª¼ê¤È¤Ê¤ëÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î¿äÁ¦Áª¼ê20¿Í¤ÎÃæ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´û¤Ë¥×¥íÁê¼ê¤Ë·ë²Ì¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÏ»Âç³ØÁªÈ´¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à2·³¤Î¥×¥í¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¤¬8·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìµþÏ»Âç³ØÁªÈ´4ÈÖ¤Î·ÄÂç¡¦À¶¸¶¤Ï6²ó¤Ëº¸±Û¤¨2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à°éÀ®¤Î2Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦»³ËÜ¹¸¤ÎÆâ³ÑÄ¾µå¤òÂª¤¨¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·ë²Ì¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ë»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÎÉ¤¤°ìËÜ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬À®²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤¿¡×¤ÈÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤Î¸½Ìò»þÂå¤òÃÎ¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ðÍÕ2·³´ÆÆÄ¤â¡Ö¸«»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Î·ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉã¿Æ¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥×¥í¤Î¸·¤·¤µ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÇ¤Æ¤ëÆü¤â¤¢¤ë¡£¡Ê¤½¤ì¤Ç¤â¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉã¿Æ¤¬¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É°ì¼þ¤¹¤ë»Ñ¤Ã¤Æ¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë²Ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¾®¤µ¤¤º¢¸«¤Æ¤¤¤¿·Ê¿§¡£¤½¤³¤ËÆ´¤ì¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò¾å²ó¤ëµÞÀ®Ä¹¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÀ¶¸¶¡¡Àµ¸ã¡Ê¤¤è¤Ï¤é¡¦¤·¤ç¤¦¤´¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë8·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£¾®3¤«¤é¡Ö¥ª¡¼¥ëËãÉÛ¡×¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¡¢·Ä±þ¹â¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î¥¿¥¤¥È¥¨¥ó¥É¡ÊTE¡Ë¤Ç³èÌö¡£·ÄÂç¤ÇÌîµå¤ËºÆÅ¾¸þ¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë86¡¢90¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£