フレデリック、11月にミニアルバムをリリース
フレデリックが、11月20日にミニアルバム『CITRUS CURIO CITY』をリリースする。
2023年2月にリリースしたミニアルバム『優游涵泳回遊録』以降に制作された、オリジナル劇場アニメーション『数分間のエールを』主題歌「CYAN」ほか新曲4曲を含む全8曲を収録。初回盤特典映像には2023年から2024年にかけて行ったツアー＜FREDERHYTHM TOUR 2023-2024“WELL 噛 ONE“＞から2024年12月の大阪公演をアンコール含め全17曲を収録、さらにBlu-rayにはツアードキュメンタリーも収録される。
9月22日（日）からZepp Haneda(TOKYO)にて3ヶ月連続の対バンイベント＜UMIMOYASU 2024 MOVE＞を開催するフレデリック。9月22日（日）にgo!go!vanillas、10月20日（日）にPerfume、11月30日（土）にTHE ORAL CIGARETTESが出演する。さらに、11月25日（月）愛知 Zepp Nagoyaにてワンマンライブ＜FREDERHYTHM ONEMAN 2024 -MACE-＞、2025年2月11日（火・祝）に神戸 ワールド記念ホール、そして2月24日（月・休）に東京 日本武道館にて＜FREDERHYTHM ARENA 2025＞の開催を予定している。
リリース情報
2024.11.20 Release
初回限定盤A（CD＋Blu-ray）: ￥5,980（tax in）AZZS-160
初回限定盤B（CD＋DVD）: ￥4,700（tax in）AZZS-161
通常盤（CD）: ￥2,200（tax in）AZCS-1130
■CD収録曲
「ペパーミントガム」「PEEK A BOO」「CYAN」（オリジナル劇場アニメーション『数分間のエールを』主題歌）、最新曲「Happiness」に加え、さらに新曲４曲を含む全8曲収録
■Blu-ray/DVD収録内容
FREDERHYTHM TOUR 2023-2024 " WELL 噛 ONE “at Zepp Osaka Bayside(2023.12.16)
Opening 01.熱帯夜 02.オワラセナイト 03.かなしいうれしい 04.他所のピラニア 05.SPAM生活
06.ラベンダ 07.midnight creative drive 08.虜 09.オドループ 10.スキライズム
11.銀河の果てに連れ去って！ 12.スパークルダンサー 13.KITAKU BEATS 14.ジャンキー
15.ペパーミントガム EN1.PEEK A BOO EN2.オンリーワンダー
※Blu-rayにはFREDERHYTHM TOUR 2023-2024 " WELL 噛 ONE “ドキュメンタリーも収録
リリース情報
2024.09.07
https://a-sketch-inc.lnk.to/frederic_happiness
ライブ・イベント情報
※ワンマンライブ
11月25日（月）Zepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
■チケット情報
料金 5,800円（ドリンク代別）
席種 1F立見／2F指定
最速プレオーダー受付期間：9月6日（金）18:00 - 9月16日（月・祝）23:59
チケット申込み：https://frederic-official.com/news/detail/3189
ライブ・イベント情報
9月22日（日）「UMIMOYASU 2024 MOVE -MOVE ON-」
東京 Zepp Haneda(TOKYO) w/ go!go!vanillas
10月20日（日）「UMIMOYASU 2024 MOVE -MAKE A MOVE-」
東京 Zepp Haneda(TOKYO) w/ Perfume
11月30日（土）「UMIMOYASU 2024 MOVE -MOVE OUT-」
東京 Zepp Haneda(TOKYO) w/ THE ORAL CIGARETTES
全公演 OPEN 18:00 / START 19:00
■チケット情報
料金 6,600円（ドリンク代別）
席種 1Fスタンディング／2F指定
一般発売中
特設サイト：https://frederic-official.com/feature/umimoyasu2024_move
ライブ・イベント情報
2025年2月11日（火・祝）神戸 ワールド記念ホール
2025年2月24日（月・休）東京 日本武道館
Happinessリリース先行受付期間：9月6日（金）18:00 - 9月16日（月・祝）23:59
特設サイト：https://frederic-official.com/feature/arena2025
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