リリース情報



Mini Album『CITRUS CURIO CITY』2024.11.20 Release初回限定盤A（CD＋Blu-ray）: ￥5,980（tax in）AZZS-160初回限定盤B（CD＋DVD）: ￥4,700（tax in）AZZS-161通常盤（CD）: ￥2,200（tax in）AZCS-1130■CD収録曲「ペパーミントガム」「PEEK A BOO」「CYAN」（オリジナル劇場アニメーション『数分間のエールを』主題歌）、最新曲「Happiness」に加え、さらに新曲４曲を含む全8曲収録■Blu-ray/DVD収録内容FREDERHYTHM TOUR 2023-2024 " WELL 噛 ONE “at Zepp Osaka Bayside(2023.12.16)Opening 01.熱帯夜 02.オワラセナイト 03.かなしいうれしい 04.他所のピラニア 05.SPAM生活06.ラベンダ 07.midnight creative drive 08.虜 09.オドループ 10.スキライズム11.銀河の果てに連れ去って！ 12.スパークルダンサー 13.KITAKU BEATS 14.ジャンキー15.ペパーミントガム EN1.PEEK A BOO EN2.オンリーワンダー※Blu-rayにはFREDERHYTHM TOUR 2023-2024 " WELL 噛 ONE “ドキュメンタリーも収録