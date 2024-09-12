フレデリックが、11月20日にミニアルバム『CITRUS CURIO CITY』をリリースする。

2023年2月にリリースしたミニアルバム『優游涵泳回遊録』以降に制作された、オリジナル劇場アニメーション『数分間のエールを』主題歌「CYAN」ほか新曲4曲を含む全8曲を収録。初回盤特典映像には2023年から2024年にかけて行ったツアー＜FREDERHYTHM TOUR 2023-2024“WELL 噛 ONE“＞から2024年12月の大阪公演をアンコール含め全17曲を収録、さらにBlu-rayにはツアードキュメンタリーも収録される。

CDショップでは予約受付がスタート、対象店舗（フレデリックオンラインショップ/Amazon.co.jp/タワーレコード）にて早期予約期間内に予約すれば特典で直筆サイン入りのミニアルバム『CITRUS CURIO CITY』インストCDがもれなくついてくる。早期予約受付期間は9月30日(月)まで。

9月22日（日）からZepp Haneda(TOKYO)にて3ヶ月連続の対バンイベント＜UMIMOYASU 2024 MOVE＞を開催するフレデリック。9月22日（日）にgo!go!vanillas、10月20日（日）にPerfume、11月30日（土）にTHE ORAL CIGARETTESが出演する。さらに、11月25日（月）愛知 Zepp Nagoyaにてワンマンライブ＜FREDERHYTHM ONEMAN 2024 -MACE-＞、2025年2月11日（火・祝）に神戸 ワールド記念ホール、そして2月24日（月・休）に東京 日本武道館にて＜FREDERHYTHM ARENA 2025＞の開催を予定している。

リリース情報

Mini Album『CITRUS CURIO CITY』
2024.11.20 Release
初回限定盤A（CD＋Blu-ray）: ￥5,980（tax in）AZZS-160
初回限定盤B（CD＋DVD）: ￥4,700（tax in）AZZS-161
通常盤（CD）: ￥2,200（tax in）AZCS-1130
■CD収録曲
「ペパーミントガム」「PEEK A BOO」「CYAN」（オリジナル劇場アニメーション『数分間のエールを』主題歌）、最新曲「Happiness」に加え、さらに新曲４曲を含む全8曲収録
■Blu-ray/DVD収録内容
FREDERHYTHM TOUR 2023-2024 " WELL 噛 ONE “at Zepp Osaka Bayside(2023.12.16)
Opening　01.熱帯夜　02.オワラセナイト　03.かなしいうれしい　04.他所のピラニア　05.SPAM生活
06.ラベンダ　07.midnight creative drive　08.虜　09.オドループ　10.スキライズム
11.銀河の果てに連れ去って！　12.スパークルダンサー　13.KITAKU BEATS　14.ジャンキー
15.ペパーミントガム　EN1.PEEK A BOO　EN2.オンリーワンダー
※Blu-rayにはFREDERHYTHM TOUR 2023-2024 " WELL 噛 ONE “ドキュメンタリーも収録

リリース情報

Digital Release「Happiness」

2024.09.07
https://a-sketch-inc.lnk.to/frederic_happiness

ライブ・イベント情報

＜FREDERHYTHM ONEMAN 2024 -MACE-＞
※ワンマンライブ
11月25日（月）Zepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
■チケット情報
料金　5,800円（ドリンク代別）
席種　1F立見／2F指定
最速プレオーダー受付期間：9月6日（金）18:00 - 9月16日（月・祝）23:59
チケット申込み：https://frederic-official.com/news/detail/3189

ライブ・イベント情報

＜UMIMOYASU 2024 MOVE＞※対バン有り

9月22日（日）「UMIMOYASU 2024 MOVE -MOVE ON-」
東京 Zepp Haneda(TOKYO) w/ go!go!vanillas

10月20日（日）「UMIMOYASU 2024 MOVE -MAKE A MOVE-」
東京 Zepp Haneda(TOKYO) w/ Perfume

11月30日（土）「UMIMOYASU 2024 MOVE -MOVE OUT-」
東京 Zepp Haneda(TOKYO) w/ THE ORAL CIGARETTES

全公演 OPEN 18:00 / START 19:00
■チケット情報
料金　6,600円（ドリンク代別）
席種　1Fスタンディング／2F指定
一般発売中
特設サイト：https://frederic-official.com/feature/umimoyasu2024_move

ライブ・イベント情報

＜FREDERHYTHM ARENA 2025＞※ワンマンライブ
2025年2月11日（火・祝）神戸 ワールド記念ホール
2025年2月24日（月・休）東京 日本武道館
Happinessリリース先行受付期間：9月6日（金）18:00 - 9月16日（月・祝）23:59
特設サイト：https://frederic-official.com/feature/arena2025

関連リンク

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