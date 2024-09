9月11日より開催

「LEGEND SCOUT」の特典付きスカウト/通常版スカウト

セガは、Android/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」(サカつくRTW)において、レジェンド「リオ・ファーディナンド」や「ジョー・コール」といった、イングランドのスーパースターたちが、得意戦術「サイドアタック」の新★5選手として登場する「LEGEND SCOUT」を9月11日より開催した。

また、「男梅コラボキャンペーン」を同日より開始。同キャンペーンでは、リミテッドディビジョンの順位報酬として「男梅カップ記念ユニフォーム」を入手できるカップ戦イベント「LIMITED MATCH 男梅 CUP」に加え、「男梅」とのコラボ記念エンブレムや各種金アクセサリーを獲得できる特別ミッション、「★5確定スカウトチケット」などを手に入れることができるログインボーナスなども実施している。

スペシャルログインボーナスも!「LEGEND SCOUT」開催

「LEGEND SCOUT」では、「リオ・ファーディナンド」や「ジョー・コール」といったイングランドのスーパースターたちが、得意戦術「サイドアタック」の新★5選手として登場。★4バージョンの「リオ・ファーディナンド」や「ジョー・コール」などがもらえる「スペシャルログインボーナス」も実施している。

また、今回のスカウトは「通算ボーナス」付き。同スカウトで通算300人目の選手を獲得すると、同スカウトにラインナップされている★5選手の中から好きな選手を1人選んで獲得できる「9月SCOUT交換チケット」が手に入る。

特典付きスカウト/通常版スカウト

開催期間:9月11日 ~ 10月16日 10時59分

レジェンド「リオ・ファーディナンド」や「ジョー・コール」をはじめとしたイングランドのスーパースターたちが新★5選手として登場する特典付きの特別なスカウト。特典付きスカウトでは、STEP1・5・9・10で「新★5選手1人確定」や「★5選手出現確率アップ」などの特別獲得枠が付く。また、その他STEPでも「能力UP極秘練習」10個と「能力UP秘密練習」20個の特典アイテムが付く。★5確率は10%。

スペシャルログインボーナス

【リオ・ファーディナンド】【ジョー・コール】

開催期間:9月11日 ~ 10月16日 3時59分

期間中のログインで「リオ・ファーディナンド」や「ジョー・コール」といった、「LEGEND SCOUT」にもラインナップされている選手たちの★4バージョンが手に入る。

「スペシャルログインボーナス」

「男梅コラボキャンペーン」開催

「男梅コラボキャンペーン」では、コラボ記念のエンブレムや各種金アクセサリーを入手できる特別ミッションや、「★5確定スカウトチケット」などを獲得できるログインボーナスを実施している。

「男梅」コラボキャンペーン

また、ピッチ内の壁や選手ユニフォームに掲載されるスポンサーとして「男梅」が登場する。

「男梅コラボ記念 ログインボーナス」開催

開催期間:9月11日 ~ 9月25日 3時59分

期間中10日間のログインで、コラボ回復アイテム「男梅グミ」10個のほか、「★5確定スカウトチケット」や「能力UP極秘練習」、「能力UP秘密練習」などを入手できる。

「男梅コラボ記念 ログインボーナス」

「男梅コラボ記念 特別ミッション」開催

開催期間:9月11日 ~ 9月25日 10時59分

期間中、特別ミッションをクリアすると、記念エンブレムや各種金アクセサリーを入手可能。金アクセサリーをセットで装備すると「『フィジカル◎』パワーとスピードが中アップ」、「『回復〇』ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が小アップ」の効果を得られる。

「男梅コラボ記念スポンサー」開催

開催期間:9月11日 ~ 9月25日 10時59分

期間中、新シーズン開幕時に特別スポンサーとして「男梅」が登場する。

コラボカップ戦!「LIMITED MATCH 男梅 CUP」エントリー開始

エントリー期間:9月11日 ~ 9月18日 13時59分

開催期間:9月18日 メンテナンス終了後 ~ 9月22日 21時30分

コラボカップ戦「LIMITED MATCH 男梅 CUP」のエントリー受付を開始。「リミテッドマッチ」は、決められた制限の中で編成したデッキで予選とトーナメントを戦うユーザーチーム同士の大会となる。

コラボカップ戦!「LIMITED MATCH 男梅 CUP」エントリー開始

今回は、スタメンとベンチの★5選手が合計8人以下の制限がある「リミテッドディビジョン」と、制限なしの「フリーディビジョン」の2種類で行なわれる。

また、「リミテッドディビジョン」の順位報酬として「男梅カップ記念ユニフォーム」を獲得できる。

【大会レギュレーション】

・予選

試合 レギュレーション 1次 10クラブリーグ戦。上位8クラブが2次予選進出 最終 1次予選を通過した全クラブとマッチング50試合の成績を元に上位64クラブが決勝進出

・決勝トーナメント

新★6監督をGET! 期間限定ミッション開催

試合 レギュレーション 1回戦 ~ 決勝 最終予選上位64クラブによるトーナメント戦

開催期間:9月11日 ~ 10月16日 10時59分

該当の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「三獅子のプライド」や「戦術得意度Lv10」を持つ新★6監督「ヘリクソン」が登場。期間中に開催される特別ミッション「10試合行う」で手に入れることができる。

新★6監督をGET! 期間限定ミッション開催

特級トレーナーを報酬に追加!「クラブチャンピオンシップトーナメント」開幕

【ヘリクソン】

開催期間:9月11日 ~ 9月18日 10時59分

「クラブチャンピオンシップトーナメント(CCT)」は、ホーム&アウェイ方式のカップ戦を繰り返しプレイし、試合の勝敗や内容によって獲得できる「CCT」専用ポイントでランキングを競うイベント。「能力UP極秘練習」や「能力UP秘密練習」、「★5確定スカウトチケット」といった、さまざまなポイント達成報酬やランキング報酬を入手できる。

特級トレーナーを追加!「クラブチャンピオンシップ」

(C)NOBEL

(C)SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV.

FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.