¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡ÖÁöÇÏÅô¤ÇÀäÂÐ¸«¤ë·Ê¿§¡×¡È·Ý¿Í¤¬¶²¤ì¤ë±Ä¶È¡É¤Ë1¿Í¤Ç¾è¤ê¹þ¤ß¡È¿ä¤·¡É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¹ðÇò
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê48¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±Ä¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤¬¶²¤ì¤ë±Ä¶È¡¢¤½¤ì¤¬¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼²ñ¾ì¤Ç¤Î±Ä¶È¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö»ä¤âÄ¹¤¤´ÖÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¤¤äÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÂè55²ó½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ÎÁ°Ìëº×¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ä¤Ö¤Á¤¢¤¿¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥È¡¼¥¯¤Ç¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î½ÐÍè¤Ï¡Ö¥º¥ë¤¹¤Ù¤ê¤è¡ª¤º¤ë¤ó¤º¤ë¤ó¡ª¡ªÁöÇÏÅô¤ÇÀäÂÐ¸«¤ë·Ê¿§¤è¡ª»Ê²ñ¤Î¿Í¤âº£¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡©¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤è¡ª¡ª¡×¤È»¶¡¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·½ªÎ»¸å¡¢¡ÖÈø´ØºÌÈþÍª¥×¥í¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡ªÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤È¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ªÀ¶ËÜÈþÇÈ¥×¥í¤Ï¤Ê¤ó¤â¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡ªÀ¾Â¼Í¥ºÚ¥×¥í¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¸À¤¦¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë³ê¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡ª¡×¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡ª²¶¤Î·ã¿ä¤·½÷»Ò¥×¥í¤Ï¤³¤Î3¿Í¤ä¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Åº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÈø´ØºÌÈþÍª¤ÈÀ¶ËÜÈþÇÈ¤¬"¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼"¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£Èø´Ø¤Ï¼«¿È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç°úÍÑ¤·¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªÎé¡£¤Þ¤¿ÄÅÅÄ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤â¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¶ËÜ¤â¡¢¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡ª¡ªº£Æü¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¥¹¡¼¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥¤´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¼¡×¡Ö¤½¤Î´é¤Ê¾Ð¡×¡Ö¤½¤Î¥È¡¼¥¯¸«¤¿¤¤¡×¡ÖÎ¾¼ê¤Ë²Ö¤Ç¥¹¡¼¥¹¥¹¡¼¡×¡Ö¥×¥íÃ£Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥¹¡¼¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡Ö»Å»öÃæ¤Á¤é¤Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Ã¤¿Êó¹ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£