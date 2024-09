【モデルプレス=2024/09/12】【ネタバレあり】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン2の第7話と第8話(最終回)が9月5日(木)20時より配信され完結した。モデルプレスでは参加する元カップル男女10人それぞれにインタビューを実施。参加理由や元恋人とお別れした理由からホカンスを経て元恋人への心境の変化と最終告白の決断の理由まで赤裸々に語ってもらった。8人目はパーソナルトレーナーのセカイ(27)。<Vol.8>

◆Amazon恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2

◆セカイ、ももに告白

◆セカイ、ホカンス時より27キロ減量

◆セカイ、ゆづきに惹かれた部分

◆セカイ、ゆづきに当初話しかけられなかった理由

◆セカイ、ももに惹かれた部分

◆セカイ、結婚観についての葛藤

◆『ラブ トランジット』シーズン2参加者プロフィール

◆『ラブ トランジット』シーズン2交際情報

◆Amazon Original『ラブ トランジット』シーズン2概要

※以下、『ラブ トランジット』シーズン2の全話ネタバレを含む。Amazon Original『ラブ トランジット』とは、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애(乗り換え恋愛)』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は、交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人(X)たち。Xたちが再会し、約1ヶ月のホカンス(ホテルでの共同生活/※ホカンスとは「ホテル」と「バカンス」の造語で、ホテルに滞在することをメインとした休暇の過ごし方)を通して、過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿に迫る。セカイのX(元恋人)は、第6話にてモデルのゆづき(25)だと明らかに。交際期間4ヶ月、別れたのは(番組撮影の)3年3ヶ月前でセカイからホカンスに誘った。セカイは当初、ショップ店員のエリカ(30)にも惹かれるが、思い出デートに最初に行った料理研究家のもも(28)に心を決めた後は、最後まで積極的にアプローチ。結婚願望が強いももに対し、セカイは戸惑いを見せる場面もあり、ももは葛藤の末、2人から告白を受け、Xである美容師のマサヤ(32)との復縁を選択した。一方でホカンス中、辛い出来事もあったゆづきとは終盤に本音で向き合い、本気でセカイの恋を応援する関係性が感動を呼んだ。― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。セカイ:パーソナルトレーナーとして活動しています。転機があって今年の11月から独立してジムを開業します。もちろんトレーナーも続けていきます。― ホカンス時よりすごくすっきりされていて驚きました!セカイ:スポーツモデルもしていて、(取材日の)一昨日にちょうどボディメイクの大会のスポーツモデル部門東京大会があり、2位だったんです。優勝を目指していたので悔しかったです。そのときはホカンスの撮影からマイナス27キロだったんですけど、それからもう7キロ増えたので、今はマイナス20キロの状態です(笑)。― Xとの過去の交際の馴れ初めについて教えて下さい。セカイ:元々僕もはお芝居をしていて、彼女もお芝居やモデル活動をしているのでワークショップで出会って連絡先を聞かれたのがきっかけです。― 当時はXのどういうところに惹かれましたか?セカイ:本当に天真爛漫で笑顔が素敵で一緒にいて楽しいところに惹かれました。― 改めてXとお別れした理由を教えて下さい。セカイ:仕事に打ち込みたいと思うようになってしまい、恋愛のタイミングじゃないなと思って僕から別れを告げました。― 今回の参加理由と、Xを誘った理由を教えて下さい。セカイ:恋愛のことだけを考える1ヶ月間というのがいいなと思って参加を決めました。誰を誘おうかを考えたとき、Xなら僕と同じように楽しんでくれるかなと思い、誘いました。― ホカンス中、Xとの関係はいかがでしたか?セカイ:最初は、X同士がバレちゃいけないというルールを守ることばかり考えていて、Xに話しかけたらボロが出そうだなと思い話しかけていなくて。Xへのケアがあまりできませんでした。お互い最初から白のチューリップを選んでいて(※ホカンス初日、復縁を目指す人は紫のチューリップ、新しい恋に進む人は白のチューリップを選び、その本数の内訳がメンバーに知らされた)、それはもう分かっていたことなので、「(お互いにホカンスを)楽しもうね」という感じだったんですよ。なので、僕は僕で他の人にアプローチをしたし、彼女は彼女で行動していたと思いますが、彼女の苦悩に気づきながらもあまり接してあげられませんでした。― Xが他の人とデートに行ったり、アプローチしているのを見て嫉妬することはなかったですか?セカイ:なかったです。お互い楽しんで「先に進もうね」と話していたので「頑張っているな」と思っていました。― 新しい恋愛をしているXは以前と変わらなかったですか?セカイ:何か悩んでいるなと思ったんですけど、誰がXかバレてはいけないという想いに縛られて声をかけられなかったです。僕と付き合っていた当初はもっと明るかったし、ホカンスでは心の底から笑っている一番良い彼女を出せていない期間が結構長かったとは思います。― 最初はエリカさんのことも気になっていたと思いますが、どこからももさんに気持ちが固まりましたか?セカイ:最初は笑顔が素敵でエネルギッシュなエリカに惹かれました。さっそくアプローチをして、デートなど一緒に過ごしていくうちに、エリカは魅力的で好きだけれど、この感情は恋愛ではないかも、と感じました。そう気づいてしまった自分と向き合ったときに、浮かんできたのが最初にデートに行ったももでした。一緒にいて楽しいし、すごく可愛いくて。ただ、毎日いろいろな出来事や変化がある中で、自分の関心を100%彼女に向けるということが難しくて、自分の想いをうまく伝えきれなかったです。― ももさんのどこに一番惹かれましたか?セカイ:僕と一緒にいるときにすごく楽しそうにしてくれるところです。やっぱり相手が楽しいと自分も楽しくなるし、一緒に過ごす時間が一番楽しかったのがももでした。― ももさんとももさんのXの関係はどう思いましたか?セカイ:最初のデート前にもものXとチャットをして、「まだ好きなのか?」という質問をしたときに「まだ好きです」と返ってきて、(チューリップの数によって当初復縁したいメンバーは2人だけと分かっていたため)「まさか10分の2を引くとは」とものすごくびっくりしました。そこからはまだXが誰かは分からなかったのでちょっと意識して見るようになって、マサヤが完全にももに対してアプローチしているのが分かったので、Xだと確信しましたね。― 最終告白までももさんへの気持ちはブレることは?セカイ:なかったです。― 結婚を見据えた相手を探しに来たというももさんの話を聞いたときは、葛藤はありましたか?セカイ:限られたホカンスの時間を過ごして、結婚まで考えたいと明確に言える相手を探すというのは僕にとっては難しく、葛藤はすごくありました。その意志は絶対に曲げられなかったんですけど、好きという気持ちも大きかったので悩みました。選ばれようと選ばれなかろうと自分の価値観を曲げないことは大事にしたいと思い、悩んだ結果自分の気持ちを素直に伝えました。― 最終告白で、ももさんがマサヤさんを選んだときの心境は?セカイ: ももへの気持ちは勿論ありましたが、結婚観の違いは感じていたので、正直選ばれない可能性の方が高いと分かっていたけど、最後は自分の気持ちをきちんと伝えられたので後悔はなかったです。マサヤのバスに乗ってよりを戻したのを見て、友達として好きなマサヤがずっと感情を向けていた相手と成就したことは嬉しかったです。― ではホカンスに参加して、一番成長した部分や学んだことを教えて下さい。セカイ:ホカンスで恋愛に真剣に向き合ったからこそ、感情も大きく動いたし楽しかったので、何かに一生懸命になることが大事なんだなと思いました。痩せようと思ったのもその経験があったからで。僕は元々自己肯定感は高い方なので、あのときの自分も好きだったんですけど、100%心の底から好きな身体、顔じゃなかったんです。でも本当の気持ちに蓋をして、楽な方にずっといっていました。ホカンスから帰ってきて「このままだと成長がない」と思って大会で優勝するという目標を立ててその先の8ヶ月間は一切の妥協なく脇目も振らずにやってきました。そう思えるホカンスに参加して良かったし、準優勝という結果ではありましたが、こうして自分のことをまた好きになれていることは幸せだと思いました。― ありがとうございました。(modelpress編集部)エリカ: 30歳(93年) ショップ店員ゆきこ:30歳(93年) 歯科衛生士もも:28歳(95年) 料理研究家ミヅキ:26歳 (97年) ヨガインストラクターゆづき:25歳(98年)モデルマサヤ:32歳(91年) 美容師まさと:31歳(92年) 会社員たかあき:25歳(98年) サッカーコーチセカイ:27歳(96年) パーソナルトレーナースンギ:25歳(98年)経営者たかあき&エリカ:交際期間1年3ヶ月、別れて1年(第2話で発表)マサヤ&もも:交際期間1年1ヶ月、別れて10ヶ月(第3話で発表)まさと&ゆきこ:交際期間4年、別れて4年(第4話で発表)スンギ&ミヅキ:交際期間1年2ヶ月、別れて1年3ヶ月(第4話で発表)セカイ&ゆづき:交際期間4ヶ月、別れて3年3ヶ月(第6話で発表)作品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0D56TVFF1配信開始日:2024年8月22日(木) 20時より独占配信中※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合ありスタジオMC:川島明(麒麟)、指原莉乃、長谷川忍(シソンヌ)主題歌:eill 「happy ever after」(ポニーキャニオン)話数:全8話8月22日(木)20時 第1話−第4話8月29日(木)20時 第5話−第6話9月 5日(木)20時 第7話−第8話コピーライト:(C)2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.【Not Sponsored 記事】