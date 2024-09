【モデルプレス=2024/09/12】【ネタバレあり】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン2の第7話と第8話(最終回)が9月5日(木)20時より配信され完結した。モデルプレスでは参加する元カップル男女10人それぞれにインタビューを実施。参加理由や元恋人とお別れした理由からホカンスを経て元恋人への心境の変化と最終告白の決断の理由まで赤裸々に語ってもらった。7人目はモデルのゆづき(25)。<Vol.7>

※以下、『ラブ トランジット』シーズン2の全話ネタバレを含む。Amazon Original『ラブ トランジット』とは、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애(乗り換え恋愛)』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は、交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人(X)たち。Xたちが再会し、約1ヶ月のホカンス(ホテルでの共同生活/※ホカンスとは「ホテル」と「バカンス」の造語で、ホテルに滞在することをメインとした休暇の過ごし方)を通して、過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿に迫る。ゆづきのX(元恋人)は、第6話にてパーソナルトレーナーのセカイ(27)だと明らかに。交際期間4ヶ月、別れたのは(番組撮影の)3年3ヶ月前でセカイからホカンスに誘われた。当初、会社員のまさと(31)にアプローチをしたゆづきだが、全員でお酒と食事を楽しんでいたある夜には飲みすぎて積極的にまさとに絡みに行き過ぎてしまう場面も。さらにまさとがX同士の組み合わせを全て勘違いしていたことで思わぬ事件が発生。まさとにグループデートを提案したところ、まさとが想いを寄せるショップ店員のエリカ(30)、そしてエリカのXであるサッカーコーチのたかあき(25)を誘い、気まずい組み合わせとなってしまう。結局グループデートは中止となったが、ゆづきはこのことをきっかけに女性メンバーとも腹を割って話すことができ、セカイの気遣いもあり、最後はセカイのことを見届けた。― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。ゆづき:モデルやタレントを主にたまに舞台でお芝居など芸能活動をしています。高校1年生のときからなので、8、9年目ぐらいになります。― 芸能活動で何か目標はありますか?ゆづき:私は有名になりたいというよりも、撮られる仕事がすごく好きで、美容・ファッションに関わる仕事をずっとしていきたいと思っています。あとはファッションショーが好きなのでランウェイを歩いてみたいです。― Xとの過去の交際の馴れ初めについて教えて下さい。ゆづき:3年前にお芝居のワークショップで出会いました。その頃、彼も今の私のお仕事と同じようなことをしていたんです。すごくタイプだったので「これはいかんと!」と思ってほぼ私の一目惚れ状態で連絡先を教えて頂いて連絡を取るようになってデートしたのがきっかけです。― 交際中の思い出はありますか?ゆづき:交際中がコロナ期間だったので、外に出るというよりはお家で一緒にご飯を作るなど、まったりするデートが多かったです。― 改めてXとお別れした理由を教えて下さい。ゆづき:彼がお仕事で新しいことに挑戦したくて、それに専念したいとお別れを告げられました。― すぐに受け入れられましたか?ゆづき:いや、「ほんま?」とすぐには受け入れられなかったです(笑)。何か別に理由があるんじゃないかなとか、お仕事も両立しながらできるんじゃないかなと私は思ったんですけど、すごく彼の意志が固そうだったので喧嘩とかもなくお別れしました。― Xにホカンスに誘われたときの心境を教えて下さい。ゆづき:まずびっくりしました。公の場所で生活・恋愛をしていくということはすごく不安だったんですけど、そういう環境に身を置くことはすごくポジティブに考えて、私自身の挑戦になると思って参加を決めました。― 復縁は考えましたか?ゆづき:復縁したいとは思わなかったかな。私も彼も仕事を頑張るとお別れして、それからは「私も頑張らないと」と思って仕事に専念した日々だったので、そこまで未練があったわけではないです。― ホカンスが始まった当初はまさとさんにアプローチしていました。当時の心境は?ゆづき:すごく好きになっていたわけではなかったんですけど、新しい恋を探そうという気持ちが強かったので、素敵な男性陣が揃っている中でまさとくんが一番恋愛に近いのかなと思ってアプローチをかけました。― どういったところに惹かれましたか?ゆづき:すごく面白いんですよね。ちょっと皆が気まずそうにしている場面でも一言言って盛り上げたり、場を和ませたりするところが気を使えるし、すごく素敵だなと思いました。パッと見ふざけている感じに見えるんですけど(笑)、よく見ると「すごく周りを見ているな」と感じました。― 中盤は涙する場面もありました。どういう心境でしたか?ゆづき:あのときは自分の恋愛をしなきゃという焦りとプレッシャーと、でもそこまで気持ちが乗っていないことにも気づいてどうしようという気持ちでした。あとは人間関係。もちろん嫌いな人はいないし、皆大好きだったんですけど、私は初めましての人にすごく気を遣ってしまう性格なので、自分を出しきれないことに悩みました。あの場で生活している自分と普段の自分はちょっと違うなと感じていて、120%の私じゃないということにすごく違和感があって。それがちょっとしんどかったです。― まさとさんとグループデートを計画し、エリカさんとたかあきさんを誘うことになったことが事件に繋がりましたが、デート自体はどういう話の流れで中止になりましたか?ゆづき:まず私がデートに誘った心境からお話させてもらうと、せっかくホカンスに来ているし、皆大好きなメンバーなので、グループデートも全然ありだし、皆で遊びに行きたいなと思って誘いました。が、気まずいことになりました(笑)。皆にも気まずい想いをさせたし、私が誘われた側だったら「この子、何考えているんだ?」と絶対思うので、そこで気持ちが噛み合わなくて。その後にエリカちゃんとも話すことができてクリアになって「今回はやめましょう」となりました。― そのときにゆづきさんは、エリカさんのXに気づきましたか?ゆづき:若干「そうなのかな?」ぐらいですね。なので私自身も「このメンバーはまずいかも」と思いました。― そこからゆづきさんは一気に気持ちを切り替えた印象でしたが、心境がガラッと変わりましたか?ゆづき:そのタイミングで女性メンバーと話をして、私の思っていることを話せて素を出せたのが大きかったです。メンバーへ気を遣いすぎてしまうことがなくなったので皆とより接しやすくなって、その場にいる自分もすごく自分らしくなったし、楽しめるようになって結果的には良いきっかけになりました。― ホカンスを経て、Xに対しての心境や印象の変化はありましたか?ゆづき:Xへの心境であまり変わったものはないんですけど、ただやっぱり久々に会って生活をして改めてすごく素敵な人だなと思いました。心配してくれたときはすごく頼りになるなと思って、私のこともしっかり見てくれていることが嬉しかったです。一緒に生活をしていく上でいてくれてよかったなと思う存在でした。― グループデート事件の後、初めてしっかりと2人で話しましたか?ゆづき:ちゃんと話したのはその時が初めてだったと思います。私が自分を出せなくなっている中で、唯一素で話せる人と話をしたら感情が爆発しました。― それまで話す機会がなく、もっと気にかけて欲しかったと思うことはなかったですか?ゆづき:ちょっとはあったかな(笑)。「私がいつもと違うのは分かるやん」とは確かに思っていました。― 嫉妬の感情はなかったですか?ゆづき:なかったです。そもそも未練がなかったと思うし、彼が新しい恋に進もうとしているのを見て、素直に応援したいなと思いました。― ではホカンスに参加して、一番成長した部分や学んだことを教えて下さい。ゆづき:私は人と向き合う面で成長したと思います。短い時間でしたが、すごく皆の温かさに触れたし、それぞれの価値観を聞いて自分自身が人として成長できた期間でした。― ありがとうございました。(modelpress編集部)エリカ: 30歳(93年) ショップ店員ゆきこ:30歳(93年) 歯科衛生士もも:28歳(95年) 料理研究家ミヅキ:26歳 (97年) ヨガインストラクターゆづき:25歳(98年)モデルマサヤ:32歳(91年) 美容師まさと:31歳(92年) 会社員たかあき:25歳(98年) サッカーコーチセカイ:27歳(96年) パーソナルトレーナースンギ:25歳(98年)経営者たかあき&エリカ:交際期間1年3ヶ月、別れて1年(第2話で発表)マサヤ&もも:交際期間1年1ヶ月、別れて10ヶ月(第3話で発表)まさと&ゆきこ:交際期間4年、別れて4年(第4話で発表)スンギ&ミヅキ:交際期間1年2ヶ月、別れて1年3ヶ月(第4話で発表)セカイ&ゆづき:交際期間4ヶ月、別れて3年3ヶ月(第6話で発表)作品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0D56TVFF1配信開始日:2024年8月22日(木) 20時より独占配信中※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合ありスタジオMC:川島明(麒麟)、指原莉乃、長谷川忍(シソンヌ)主題歌:eill 「happy ever after」(ポニーキャニオン)話数:全8話8月22日(木)20時 第1話−第4話8月29日(木)20時 第5話−第6話9月 5日(木)20時 第7話−第8話コピーライト:(C)2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.【Not Sponsored 記事】