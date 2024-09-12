ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¢¡Ø¶Ë°½÷²¦¡ÙÄ¹Í¿Àé¼ïÌò¤Ç³Ð¸ç¤Î´Ý´¢¤ê¡Ö¤Þ¤¿È±¤ÎÌÓ¤ÏÀ¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¢¹äÎÏºÌ²ê¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¡Ê19Æü¤«¤éÀ¤³¦ÇÛ¿®¡Ë¤Î´°À®Êó¹ð²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡ªÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÉ½¾ð¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡
¡¡3Ç¯Á°¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¡£ÅâÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼12¿Í¤Î¤É¤ÎÌò¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¡ØÅâ¤Á¤ã¤ó¤ÏÄ¹Í¿Àé¼ï¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ¹Í¿¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Êµ»ö¤òÆÉ¤ó¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¤³¤Î¿Í¤ò±é¤¸¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£¤É¤ÎÌò¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÄ¹Í¿Àé¼ï¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Í¿Àé¼ï¤È¸À¤¨¤ÐÈ±ÀÚ¤ê¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡£´Ý´¢¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ä¹Í¿Ìò¤Î¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¤âËÜÅö¤ËÄ¹Í¿Àé¼ï¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ËÌ¥ÎÏ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ÊÌ¤Ë¤Þ¤¿È±¤ÎÌÓ¤ÏÀ¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¤·¡£Ä¹Í¿Àé¼ï¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç³Ð¸ç¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤º¤Ã¤È¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÈÈ±¤è¤êÄ¹Í¿¡É¤Î·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡80Ç¯Âå¤Ë¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¿Íµ¤¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¤æ¤ê¤ä¤ó¤¬¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡¢ÅâÅÄ¤¬Ä¹Í¿Àé¼ï¡¢¹äÎÏ¤¬¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡ªÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÉ½¾ð¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡
¡¡3Ç¯Á°¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¡£ÅâÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼12¿Í¤Î¤É¤ÎÌò¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¡ØÅâ¤Á¤ã¤ó¤ÏÄ¹Í¿Àé¼ï¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ¹Í¿¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Êµ»ö¤òÆÉ¤ó¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¤³¤Î¿Í¤ò±é¤¸¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£¤É¤ÎÌò¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÄ¹Í¿Àé¼ï¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡80Ç¯Âå¤Ë¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¿Íµ¤¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¤æ¤ê¤ä¤ó¤¬¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡¢ÅâÅÄ¤¬Ä¹Í¿Àé¼ï¡¢¹äÎÏ¤¬¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»¤ò±é¤¸¤ë¡£