Â¿·ÝÂ¿ºÍ¤Ê¹ñºÝÇÉ¡¢ÎÓË§Àµ»á¡¡²£´é¤ÈÎ¬Îò
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿ÎÓË§Àµ»á¤Î¿ÍÊªÁü¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡³°¸ò¡¦ÆâÀ¯À¯ºö¤ËÄÌ¤¸¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ä¥®¥¿¡¼¤Î±éÁÕ¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¤¤¦Â¿·ÝÂ¿ºÍ¤ÊÌÌ¤ò»ý¤Ä¹ñºÝÇÉ¤À¡£Á°Ç¤¼Ô¤¬¼Ç¤¤·¤¿ºÝ¤Ê¤É¤Ë¶ÛµÞµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡ÖÀ¯³¦¤Î119ÈÖ¡×¤Î°ÛÌ¾¤â¡£²ò»¶¤·¤¿´ßÅÄÇÉ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤«¤Ä¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤È¤·¤Æ´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Î©¾ì¤«¤é¡¢2²óÌÜ¤ÎÁíºÛÁª¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Î®¤Á¤ç¤¦¤Ë±Ñ¸ì¤òÏÃ¤·¡¢°ÂÄê´¶¤¬¶¯¤ß¤Î°ìÊý¡¢ÌÜ¿·¤·¤µ¤Ë·ç¤±ÆÈ¼«¿§È¯´ø¤¬²ÝÂê¤À¡£Éã¤Ï¸µÂ¢Áê¤ÎµÁÏº»á¡£»³¸ý¸©½Ð¿È¡£
¡¡¡ÚÎ¬Îò¡Û¤Ï¤ä¤·¡¦¤è¤·¤Þ¤µ¡¡ÊÆ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç±¡½¤Î»¡£½°±¡µÄ°÷Èë½ñ¤ò·Ð¤Æ1995Ç¯¤Ë»²±¡½éÅöÁª¡£2021Ç¯½°±¡Áª¤Ç¤¯¤éÂØ¤¨¤·¤¿¡£ËÉ±ÒÁê¡¢ÇÀÁê¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÁê¡¢³°Áê¤òÎòÇ¤¤·¡¢¸½ºß¤Ï´±Ë¼Ä¹´±¡£63ºÐ¡£»³¸ý3¶è¡¢ÅöÁª1²ó¡£»²±¡ÅöÁª5²ó¡£