ÁÝ½ü¤ÏÁ´Éô¤ª¤Þ¤«¤»!!¡Ú¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¡Û¤Î¡Ö¥ë¥ó¥Ð¡×¤òAmazon¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè!!
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
ÌÌÅÝ¤ÊÁÝ½ü¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ú¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¡Û¤Î¡Ö¥ë¥ó¥Ð¡×¤òAmazon¥×¥é¥¤¥¹¤Çº£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯!!
²È»ö¤Î¼ê´Ö¤ò¤°¤Ã¤È¸º¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡Ö¥ë¥ó¥Ð¡×¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁÝ½üÇ½ÎÏ¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¤Êµ¡Ç½¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁÝ½ü¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡£Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê¶õ´Ö¤òÊÝ¤Ã¤Æ¡¢²È»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤è¤¦¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡ÚIRobot(¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È)¡Û¥ë¥ó¥Ð ¥³¥ó¥Ü i5+¡×¤Ï¡¢ÁÝ½üµ¡³Ý¤±¤È¿å¿¡¤ÁÝ½ü¤ò°ìÅÙ¤Ç´°Î»¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¡£Çö·¿¤Î¥Õ¥©¥ë¥à&ÀÅ²»Àß·×¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤Ç¥´¥ß¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡£
¼«Æ°¤Ç½¼ÅÅ¡¦±¿Å¾ºÆ³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁÝ½ü¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°¤ÇËÜÂÎ¤Î¥À¥¹¥ÈÍÆ´ï¤Î¥´¥ß¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ù¡¼¥¹Æâ¤Î»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¸ò´¹¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢¼ê¤ò±ø¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤ËËüÇ½¤Î1Âæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¢£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥Á¥é
¢ªÈó¾ï»þ¤Î°Â¿´¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç´ÊÃ±ÀßÃÖ¡¢ËÉºÒÍÑ´Ê°×¥È¥¤¥ì¤Þ¤È¤á
¢ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÂ¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¡ª¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Þ¤È¤á
¢ª¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ú¥ì¥¤¥Ð¥ó¡Û¡ª¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬Ãæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¡ª
ÌÌÅÝ¤ÊÁÝ½ü¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ú¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¡Û¤Î¡Ö¥ë¥ó¥Ð¡×¤òAmazon¥×¥é¥¤¥¹¤Çº£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯!!
²È»ö¤Î¼ê´Ö¤ò¤°¤Ã¤È¸º¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡Ö¥ë¥ó¥Ð¡×¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁÝ½üÇ½ÎÏ¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¤Êµ¡Ç½¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁÝ½ü¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡£Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê¶õ´Ö¤òÊÝ¤Ã¤Æ¡¢²È»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¡ÚIRobot(¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È)¡Û¥ë¥ó¥Ð ¥³¥ó¥Ü i5+¡×¤Ï¡¢ÁÝ½üµ¡³Ý¤±¤È¿å¿¡¤ÁÝ½ü¤ò°ìÅÙ¤Ç´°Î»¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¡£Çö·¿¤Î¥Õ¥©¥ë¥à&ÀÅ²»Àß·×¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤Ç¥´¥ß¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡£
¼«Æ°¤Ç½¼ÅÅ¡¦±¿Å¾ºÆ³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁÝ½ü¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°¤ÇËÜÂÎ¤Î¥À¥¹¥ÈÍÆ´ï¤Î¥´¥ß¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ù¡¼¥¹Æâ¤Î»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¸ò´¹¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢¼ê¤ò±ø¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤ËËüÇ½¤Î1Âæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¢£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥Á¥é
¢ªÈó¾ï»þ¤Î°Â¿´¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç´ÊÃ±ÀßÃÖ¡¢ËÉºÒÍÑ´Ê°×¥È¥¤¥ì¤Þ¤È¤á
¢ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÂ¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¡ª¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Þ¤È¤á
¢ª¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ú¥ì¥¤¥Ð¥ó¡Û¡ª¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬Ãæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¡ª