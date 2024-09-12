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1/22(¿å) ¿ÀÆàÀî KT Zepp Yokohama
open¡¿start 18:00¡¿19:00
[Ìä] KM MUSIC 045-201-9999
1/26(Æü) ËÌ³¤Æ» Zepp Sapporo
open¡¿start 17:00¡¿18:00
[Ìä] WESS info@wess.co.jp
2/10(·î) Åìµþ Zepp Haneda
open¡¿start 18:00¡¿19:00
[Ìä] KM MUSIC 045-201-9999
2/11(²Ð½Ë) Åìµþ Zepp Haneda
open¡¿start 18:00¡¿19:00
[Ìä] KM MUSIC 045-201-9999
2/16(Æü) Ê¡²¬ Zepp Fukuoka
open¡¿start 17:00¡¿18:00
[Ìä] BEA 092-712-4221
2/24(·î½Ë) µÜ¾ë GIGS
open¡¿start 17:00¡¿18:00
[Ìä] G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info
3/5(¿å) ÂçºåZepp Namba
open¡¿start 18:00¡¿19:00
[Ìä] ¥°¥ê¡¼¥ó¥º 06-6882-1224
3/6(ÌÚ) ÂçºåZepp Namba
open¡¿start 18:00¡¿19:00
[Ìä] ¥°¥ê¡¼¥ó¥º 06-6882-1224
3/17(·î) °¦ÃÎZepp Nagoya
open¡¿start 17:00¡¿18:00
[Ìä] ¥¸¥§¥¤¥ë¥Ï¥¦¥¹052-936-6041
3/18(²Ð) °¦ÃÎZepp Nagoya
open¡¿start 17:00¡¿18:00
[Ìä] ¥¸¥§¥¤¥ë¥Ï¥¦¥¹052-936-6041
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