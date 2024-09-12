¥ª¥ß¤µ¤ó¤äÀÄ»³¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¡£¾ëÊ¡¤µ¤ó¤«¤é¤Î¶µ¤¨...´À¤ÈÎÞ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¡¦°ð³À¾Í¤¬ÉÁ¤¯¿ô´ñ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼£²¡Û
¡¡ÄÌ»»137¿ÍÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢J1ÄÌ»»300»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¤¿Ì¾¸Å²°¤Î°ð³À¾Í¡£
¡¡»î¹ç¤ËÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿FCÅìµþU-15¤à¤µ¤·»þÂå¡¢Åß¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Äëµþ¹â»þÂå¡¢10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿£´Ç¯»þ¤Ë£²Éô¥ê¡¼¥°¹ß³Ê¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜÂÎ°éÂç»þÂå¡£ÍÍ¡¹¤Ê²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µÕ¶¤òÙû¤ÍÂà¤±¤Æ¤¤¿ÃË¤Ï¡¢¥×¥íÀ¸³è¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥ß¥¯¥í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤±¤ÐÁ´Á³½çÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢³ØÀ¸»þÂå¤È°ì½ï¤Ç´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î´Ä¶¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ì¾¸Å²°²ÃÆþÁ°¤Ë¤Ï¹ÃÉÜ¤Ç£³Ç¯¡¢¹Åç¤Ç£³Ç¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¿°ð³À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤ä²¸»Õ¤¿¤Á¤È¤Î½ä¤ê¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤³¤½¹ÃÉÜ¤Î»þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ª¥ß¡Ê»³ËÜ±Ñ¿Ã¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤ä¡¢È¯¸À¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤ÐÁÇ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥×¥í¤ËÀ®¤êÎ©¤Æ¤ÎËÍ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤òÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ß¤µ¤ó¤Ï»î¹çÃæ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢È¯¸À¡¢¥×¥ì¡¼¤É¤ì¤âÍê¤â¤·¤¯¡¢¤ª¤É¤ª¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ï¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤·¤Æ¹ÃÉÜ¤Ç¤Î£±Ç¯ÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾ëÊ¡¡Ê¹À¡Ë¤µ¤ó¡£¾ëÊ¡¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤Ò¤È¸À¤ÏËè²ó¡¢½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡Ö£ÊÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÀÍÕ¡£¤½¤ì¤³¤½°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Æ¬¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¿§¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¾ëÊ¡¤µ¤ó¤Î²¼¤Ç¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤ò²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Îº£¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤é¤ì¤¿Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ëÊ¡¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢ºÇ½é¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÎºÝ¤Ë¡ØËè²ó100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÇÎý½¬¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤àÁª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢120¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤½¤ì¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤ä¤Ä¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ç¡¢¤ªÁ°¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÌÌ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¡Ù¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜ¿Í¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ëÊ¡¤µ¤ó¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤°ì¸À¤â¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È¡¢¡Ø¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ÈÈ¾Å¾¤¬¤êÊ¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤ë¤Þ¤ÇÈ½ÃÇ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ß¤í¡£¤â¤¦È¾Å¾¤¬¤ê¤·¤¿¤é¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÈ¾Å¾¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤í¡Ù¤È¤«¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¾ëÊ¡¤µ¤ó¤Ï»î¹çÁ°¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢Ëè²ó¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ËÀÖ¤¯ÂçÀÚ¤Ê¥ï¡¼¥É¤ò½ñ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤äÇ®ÎÌ¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»î¹çÃæ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò´Þ¤á¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂçÂ´1Ç¯ÌÜ¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÄÏ¤ß¡¢¹ÃÉÜ¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¥ê¡¼¥°Àï·×81»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿°ð³À¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¹Åç¤Ø¤È°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤âÃË¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤¿¡£
¡Ö¹Åç¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÄ»³¡ÊÉÒ¹°¡Ë¤µ¤ó¡£ÀÄ»³¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¸«Â³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÆ±¤¸¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î»ëÌî¤Î¹¤µ¡¢¥Ñ¥¹¤Î¼Á¤Ê¤É¤ò¤¹¤´¤¯»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢³Ø¤Ö¤Ù¤¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ä¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤Ê¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥ª¤µ¤ó¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Å¤ß¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤Ê¤È¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢°ð³À¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±´üÆþÃÄ¤À¤Ã¤¿¹©Æ£ÁÔ¿Í¤¯¤ó¡£¹©Æ£¤¯¤ó¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·»¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹©Æ£¤¯¤ó¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹©Æ£ÁÔ¿Í¡£¤½¤ÎÌ¾¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢2022Ç¯¤Î»ÄÇ°¤¹¤®¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¤½¤Î¿Í´ÖÀ¤Ç¤â¼þ°Ï¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢2022Ç¯10·î¡¢¿åÆ¬¾É¤Ë¤è¤ëë¾Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¹©Æ£¤¯¤ó¤À¤·¡¢¤·¤°¤µ¤ä¹ÔÆ°¡¢»ÑÀª¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÊõÊª¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤ÇÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢ËÍ¤â¹©Æ£¤¯¤ó¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¡¢¤É¤¦²á¤´¤¹¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¿§¡¹³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÞ»¤ìÊý¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¥Ã¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ï¹©Æ£¤¯¤ó¤Î²È¤Ç°û¤ó¤À£±ÇÕ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÞ»¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¤¦¤ó¤Á¤¯¤ò¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤¢¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤...½é¤á¤ÆÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿...¡£
¡¡¹©Æ£¤¯¤ó¤Î¤´²ÈÂ²¤È¤Ïº£¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÀèÆü¤âÌ¾¸Å²°¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¦¤Á¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤Çº£¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±¿Ì¿¤È¤Ï»þ¤Ë»Ä¹ó¤Ç¡¢»þ¤Ë´ñÀ×¤Ë¤âËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯£µ·î£¶Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¤È¹Åç¤Î°ìÀï¡£ÉñÂæ¤Ï´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹Åç¤Î¿·µòÅÀ¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¡£¥²¡¼¥à¤Ï£³¡Ý£²¤ÇÌ¾¸Å²°¤¬¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢°ð³À¤Ï¸ÅÁã¤òÁê¼ê¤Ëµ®½Å¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÀÚ¤Ê£±Æü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£´ñ¤·¤¯¤â¹©Æ£ÁÔ¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö²¿¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í...±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹©Æ£¤¯¤ó¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¹©Æ£¤¯¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤âº£¤Î¼«Ê¬¤Î·ì¤È¤Ê¤êÆù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢À¸¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤¤¤Ê¤¬¤¡¦¤·¤ç¤¦¡¿91Ç¯12·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£176¡¦72Á¡£ÂçÀôÀ¾¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡½¥µ¥¦¥¹¥æ¡¼¥Ù£Æ£Ã¡½£Æ£ÃÅìµþ£Õ¡Ý15¤à¤µ¤·¡ÝÄëµþ¹â¡ÝÆüËÜÂÎ°éÂç¡Ý¹ÃÉÜ¡Ý¹Åç¡ÝÌ¾¸Å²°¡££Ê£±ÄÌ»»317»î¹ç¡¦35ÆÀÅÀ¡£ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»£±»î¹ç¡¦£²ÆÀÅÀ¡£Ì¾¸Å²°¤ÎÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ü¥é¥ó¥Á¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡»î¹ç¤ËÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿FCÅìµþU-15¤à¤µ¤·»þÂå¡¢Åß¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Äëµþ¹â»þÂå¡¢10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿£´Ç¯»þ¤Ë£²Éô¥ê¡¼¥°¹ß³Ê¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜÂÎ°éÂç»þÂå¡£ÍÍ¡¹¤Ê²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µÕ¶¤òÙû¤ÍÂà¤±¤Æ¤¤¿ÃË¤Ï¡¢¥×¥íÀ¸³è¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥ß¥¯¥í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤±¤ÐÁ´Á³½çÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢³ØÀ¸»þÂå¤È°ì½ï¤Ç´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î´Ä¶¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤ì¤³¤½¹ÃÉÜ¤Î»þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ª¥ß¡Ê»³ËÜ±Ñ¿Ã¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤ä¡¢È¯¸À¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤ÐÁÇ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥×¥í¤ËÀ®¤êÎ©¤Æ¤ÎËÍ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤òÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ß¤µ¤ó¤Ï»î¹çÃæ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢È¯¸À¡¢¥×¥ì¡¼¤É¤ì¤âÍê¤â¤·¤¯¡¢¤ª¤É¤ª¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ï¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤·¤Æ¹ÃÉÜ¤Ç¤Î£±Ç¯ÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾ëÊ¡¡Ê¹À¡Ë¤µ¤ó¡£¾ëÊ¡¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤Ò¤È¸À¤ÏËè²ó¡¢½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡Ö£ÊÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÀÍÕ¡£¤½¤ì¤³¤½°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Æ¬¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¿§¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¾ëÊ¡¤µ¤ó¤Î²¼¤Ç¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤ò²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Îº£¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤é¤ì¤¿Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ëÊ¡¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢ºÇ½é¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÎºÝ¤Ë¡ØËè²ó100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÇÎý½¬¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤àÁª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢120¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤½¤ì¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤ä¤Ä¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ç¡¢¤ªÁ°¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÌÌ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¡Ù¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜ¿Í¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ëÊ¡¤µ¤ó¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤°ì¸À¤â¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È¡¢¡Ø¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ÈÈ¾Å¾¤¬¤êÊ¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤ë¤Þ¤ÇÈ½ÃÇ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ß¤í¡£¤â¤¦È¾Å¾¤¬¤ê¤·¤¿¤é¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÈ¾Å¾¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤í¡Ù¤È¤«¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¾ëÊ¡¤µ¤ó¤Ï»î¹çÁ°¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢Ëè²ó¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ËÀÖ¤¯ÂçÀÚ¤Ê¥ï¡¼¥É¤ò½ñ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤äÇ®ÎÌ¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»î¹çÃæ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò´Þ¤á¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂçÂ´1Ç¯ÌÜ¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÄÏ¤ß¡¢¹ÃÉÜ¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¥ê¡¼¥°Àï·×81»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿°ð³À¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¹Åç¤Ø¤È°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤âÃË¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤¿¡£
¡Ö¹Åç¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÄ»³¡ÊÉÒ¹°¡Ë¤µ¤ó¡£ÀÄ»³¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¸«Â³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÆ±¤¸¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î»ëÌî¤Î¹¤µ¡¢¥Ñ¥¹¤Î¼Á¤Ê¤É¤ò¤¹¤´¤¯»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢³Ø¤Ö¤Ù¤¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ä¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤Ê¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥ª¤µ¤ó¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Å¤ß¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤Ê¤È¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢°ð³À¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±´üÆþÃÄ¤À¤Ã¤¿¹©Æ£ÁÔ¿Í¤¯¤ó¡£¹©Æ£¤¯¤ó¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·»¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹©Æ£¤¯¤ó¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹©Æ£ÁÔ¿Í¡£¤½¤ÎÌ¾¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢2022Ç¯¤Î»ÄÇ°¤¹¤®¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¤½¤Î¿Í´ÖÀ¤Ç¤â¼þ°Ï¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢2022Ç¯10·î¡¢¿åÆ¬¾É¤Ë¤è¤ëë¾Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¹©Æ£¤¯¤ó¤À¤·¡¢¤·¤°¤µ¤ä¹ÔÆ°¡¢»ÑÀª¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÊõÊª¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤ÇÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢ËÍ¤â¹©Æ£¤¯¤ó¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¡¢¤É¤¦²á¤´¤¹¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¿§¡¹³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÞ»¤ìÊý¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¥Ã¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ï¹©Æ£¤¯¤ó¤Î²È¤Ç°û¤ó¤À£±ÇÕ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÞ»¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¤¦¤ó¤Á¤¯¤ò¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤¢¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤...½é¤á¤ÆÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿...¡£
¡¡¹©Æ£¤¯¤ó¤Î¤´²ÈÂ²¤È¤Ïº£¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÀèÆü¤âÌ¾¸Å²°¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¦¤Á¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤Çº£¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±¿Ì¿¤È¤Ï»þ¤Ë»Ä¹ó¤Ç¡¢»þ¤Ë´ñÀ×¤Ë¤âËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯£µ·î£¶Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¤È¹Åç¤Î°ìÀï¡£ÉñÂæ¤Ï´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹Åç¤Î¿·µòÅÀ¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¡£¥²¡¼¥à¤Ï£³¡Ý£²¤ÇÌ¾¸Å²°¤¬¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢°ð³À¤Ï¸ÅÁã¤òÁê¼ê¤Ëµ®½Å¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÀÚ¤Ê£±Æü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£´ñ¤·¤¯¤â¹©Æ£ÁÔ¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö²¿¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í...±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹©Æ£¤¯¤ó¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¹©Æ£¤¯¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤âº£¤Î¼«Ê¬¤Î·ì¤È¤Ê¤êÆù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢À¸¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤¤¤Ê¤¬¤¡¦¤·¤ç¤¦¡¿91Ç¯12·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£176¡¦72Á¡£ÂçÀôÀ¾¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡½¥µ¥¦¥¹¥æ¡¼¥Ù£Æ£Ã¡½£Æ£ÃÅìµþ£Õ¡Ý15¤à¤µ¤·¡ÝÄëµþ¹â¡ÝÆüËÜÂÎ°éÂç¡Ý¹ÃÉÜ¡Ý¹Åç¡ÝÌ¾¸Å²°¡££Ê£±ÄÌ»»317»î¹ç¡¦35ÆÀÅÀ¡£ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»£±»î¹ç¡¦£²ÆÀÅÀ¡£Ì¾¸Å²°¤ÎÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ü¥é¥ó¥Á¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë