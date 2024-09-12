101ºÐ¤Î²½¾ÑÉÊÈÎÇä°÷¤¬ÅÁ¼ø¡ª»Å»ö¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¡©
°ìÀ¸³Ú¤·¤¯Æ¯¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¹âÎð¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿Ç§Äê¤µ¤ì¤¿ËÙÌîÃÒ»Ò»á¤Ï¡¢Ãø½ñ¡Ø101ºÐ¡¢¸½Ìò¤Î²½¾ÑÉÊÈÎÇä°÷¡¡¥È¥â¥³¤µ¤ó¤Î°ìÀ¸³Ú¤·¤¯Æ¯¤¯¶µ¤¨¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ËÜ½ñ¤«¤é¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤·¤ÆÀ®Ä¹
»ä¤Ï1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯4·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸³ØÇ¯¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Á¤Ð¤óÁá¤¤À¸¤Þ¤ì¤Ç¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë7ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö4·îÀ¸¤Þ¤ì¡×¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯6ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö3·îÀ¸¤Þ¤ì¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸³ØÇ¯¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
4·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤¦¤¨¡¢Ä¹»Ò¡¦Ä¹½÷¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÂ¾¤Î»Ò¤è¤ê¤Ï¥Þ¥»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀµÀ¸¤Þ¤ì¤Î»ä¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤âÂ¿¤¤¤·¡¢Êì¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²È»ö¤Ïº£¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Âç¤¤ÊÉéÃ´¤Ç¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÇ¯Ä¹¤Î»ä¤¬¡¢Êì¿Æ¤Ë¶á¤¤Î©¾ì¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿»Ò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤
¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê»Ò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢³Ð¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Ø¹»¤«¤é²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é²È»ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢É¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼ø¶È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç³Ð¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¤ÏÃ¤Ã¤ÆÆ¬¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£À®ÀÓ¤Ï¡Ö¹Ã¡×¡Ö²µ¡×¡ÖÊº¡×¤Î3ÃÊ³¬¤Î»þÂå¤Ç¤¹¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¹Ã¡¢ÉáÄÌ¤¬²µ¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Êº¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¹Ã¤Ç¡¢2¤Ä¤À¤±²µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÂÎÁà¡×¤È¡Ö¾§²Î¡×¤Ç¤¹¡£ÂÎÁà¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤Ç¤¤¤¦ÂÎ°é¡£¤«¤±¤Ã¤³¡ÊÅÌ¶¥Áö¡Ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÂ¤¬Â®¤¤¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÙ¤¯¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Â®¤¯¤â¤Ê¤¤¡£±¿Æ°²ñ¤Ï¡¢·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤º¼«Ê¬¤ËÄ©¤à
²»³Ú¤âº£¤Î¤è¤¦¤Ë1¿Í¤Ë1¤Ä³Ú´ï¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ø¶È¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¡Ö¾§²Î¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤â²¼¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é²µ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÄÖ¤êÊý¡ÊºîÊ¸¡Ë¤ä¤ªºÛË¥¤Î¡Ö±¿¿Ë¡×¤Ê¤É¤ÏÆÀ°ÕÃæ¤ÎÆÀ°Õ¤Ç¡¢Äó½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÀè¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¡Ö¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¬¼è¤ì¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ã¯¤«¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¢þ¢þ¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬²ù¤·¤¤¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬Èæ¡×¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤ë
¤³¤Î¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½ªÀ¸ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»ä¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¿¦¾ì¤Î¤è¤¦¤ËÍÆ°×¤Ë¿Í¤Î»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤¬¤ï¤«¤ë¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¿Í¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤Ç¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤â¤Î¤´¤È¤ò¡Ö¼«Ê¬Èæ¡×¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤È¤ÎÈæ¤Ù¤Ã¤³¡×¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÜÅÙ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¡×¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºòÆü¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¤âº£Æü¤Î¼«Ê¬¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¿Í¤Ë¸þ¤±¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿ÌÜ¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¡¢¤à¤ä¤ß¤Ë¿Í¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È¤³¤È¤ó¤ä¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤ï¤¬¿È¤ò½õ¤±¤ë
»ä¤¬ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ï¡¢¾®³Ø¹»Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡¢¿Ê³Ø¤¹¤ë¤«¡¢½¢¿¦¤¹¤ë¤«¡¢²È»ö¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤«¤Îà¤Û¤Ü3Âò〞¤Ç¤·¤¿¡£¿Ê³ØÀè¤ÏÃË»Ò¤Ê¤éÃæ³Ø¹»¡¢½÷»Ò¤Ê¤é½÷³Ø¹»¤Ç¤¹¡£µÁÌ³¶µ°é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Ê³Ø¤¹¤ë¿Í¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¾®³Ø¹»¤ÎÆ±³ØÇ¯¤Ë½÷»Ò¤Ï64¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á½÷³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤Î¤Ï10¿Í¤Û¤É¡£16¡ó¤¯¤é¤¤¤Î³ä¹ç¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤«¤éÈæ¤Ù¤ë¤È¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£²ÈÄí¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¤ª¶â¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤ËÀè¿ÊÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½÷»Ò¤Î¿Ê³Ø¤ÏÆñ¤·¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î²È¤Ï¼è¤êÎ©¤Æ¤ÆÍµÊ¡¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶µ°é¤ËÍý²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ë»ä¼«¿È¤¬ÊÙ¶¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿Ê³Ø¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Ê³ØÁÈ¤Ë¤ÏÊü²Ý¸å¡¢¼õ¸³ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡ÖÆÃÊÌ¼ø¶È¡×¤Î»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃË½÷º®¹ç¤Ç20¿Í¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö·Ý¤Ï¿È¤ò½õ¤¯¡×
Ìµ»ö¤Ë½÷³Ø¹»¤Ø¿Ê³Ø¤Ç¤¡¢ÊÙ¶¯¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£10Âå¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢µ²±ÎÏ¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌÌÇò¤¤¤è¤¦¤Ë²¿¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½÷³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ª¶×¡×¤ò½¬¤¦¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Êì¤¬½Ð¤·È´¤±¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢¤ª¶×¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Êì¼«¿È¡¢¤ª¶×¤ò½¬¤¦¤³¤È¤Ë¶¯¤¤Æ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½¬¤¦µ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤ï¤ê¤È¤Î¤ß¹þ¤ß¤¬Áá¤¯¡¢¼êÀè¤¬´ïÍÑ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÌ¼¤Ë»ä¤ÎÌ´¤òÂ÷¤½¤¦¡×¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ë¤Ê¤ó¤ÎÃÇ¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È¤ª¶×¤ÎÀèÀ¸¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÆþÌç¤Î¤ª´ê¤¤¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÊì¤Ë½¾¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÊì¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Î¤Á¤Ë·ëº§¤·¤¿»ä¤Ï¡¢É×¤¬¤ªË·¤Á¤ã¤Þ°é¤Á¤Ç¤ª¶â¤ËÌµÆÜÃå¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤µ¤µ¤«·ÐºÑÅª¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¼ã¤¤¤³¤í¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ª¶×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤ä¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È¤³¤È¤ó¤ä¤ë»ä¤Ï¡¢»ÕÈÏ¤Î¤ªÌÈ¾õ¤ò¼è¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ª¶×¤òÂ³¤±¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¶á½ê¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ·î¼Õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤È¤Æ¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö·Ý¤Ï¿È¤ò½õ¤¯¡×¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤2¤Ä¤Î¤³¤È
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊüÁ÷¶É¤Î³«¶ÉµÇ°Æü¤Î¼°Åµ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¤ª¶×¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤ª·Î¸Å¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÆÀÆñ¤¤·Ý»ö¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
²¿¤«1¤Ä¤Î¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤«¤é¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ý»ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¡×¤È¡ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¡×¡½¡½¤³¤Î2¤Ä¤¬¤½¤í¤¨¤Ð¡¢ÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢45ºÐ¤ÈÁá¤¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤«¤é¤ÎÂç¤¤ÊÂ£¤êÊª¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÙÌîÃÒ»Ò
¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼