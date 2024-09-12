【PS Plus：9月の海外向けゲームカタログ】
9月17日～ 配信

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、有料サービス「PlayStation Plus エクストラおよびプレミアム」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」における9月の海外向けタイトルを公開した。利用可能となるのは9月17日より。

　9月に追加されるタイトルは、発売と同時にゲームカタログへ追加となる「The Plucky Squire」のほか、「アンダー・ザ・ウェーブス」、「ナイト・イン・ザ・ウッズ」、そしてゲームカタログには再登場となる「ファークライ5」などがラインナップされる。

　なお、PS Plusのゲームカタログで利用できるタイトルは地域によって異なるため、日本向けのラインナップは異なる場合がある。

□PS Blog（海外向け）のページ

PS Plus エクストラおよびプレミアム ゲームカタログ追加タイトル

The Plucky Squire（PS5）

アンダー・ザ・ウェーブス（PS5/PS4）

ナイト・イン・ザ・ウッズ（PS5/PS4）

Chernobylite（PS5/PS4）

Wild Card Football（PS5/PS4）

Space Engineers（PS5/PS4）

Road 96（PS5/PS4）

ベン10（PS4）

ファークライ5（PS4）

PSプレミアム/PSVR2 & クラシック追加タイトル

Pistol Whip（PSVR2）

Secret Agent Clank（PS5/PS4）

スカイガンナー（PS5/PS4）

蚊（PS5/PS4）

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