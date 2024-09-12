PS Plusの海外向けゲームカタログ9月追加分が公開。「The Plucky Squire」が発売と同時にラインナップ
【PS Plus：9月の海外向けゲームカタログ】
9月17日～ 配信
9月17日～ 配信
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、有料サービス「PlayStation Plus エクストラおよびプレミアム」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」における9月の海外向けタイトルを公開した。利用可能となるのは9月17日より。
9月に追加されるタイトルは、発売と同時にゲームカタログへ追加となる「The Plucky Squire」のほか、「アンダー・ザ・ウェーブス」、「ナイト・イン・ザ・ウッズ」、そしてゲームカタログには再登場となる「ファークライ5」などがラインナップされる。
なお、PS Plusのゲームカタログで利用できるタイトルは地域によって異なるため、日本向けのラインナップは異なる場合がある。
□PS Blog（海外向け）のページ
PS Plus エクストラおよびプレミアム ゲームカタログ追加タイトル
The Plucky Squire（PS5）
アンダー・ザ・ウェーブス（PS5/PS4）
ナイト・イン・ザ・ウッズ（PS5/PS4）
Chernobylite（PS5/PS4）
Wild Card Football（PS5/PS4）
Space Engineers（PS5/PS4）
Road 96（PS5/PS4）
ベン10（PS4）
ファークライ5（PS4）
PSプレミアム/PSVR2 & クラシック追加タイトル
Pistol Whip（PSVR2）
Secret Agent Clank（PS5/PS4）
スカイガンナー（PS5/PS4）
蚊（PS5/PS4）
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