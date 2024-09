フラッシュメモリメーカーのLexarが、2024年9月6日から11日にかけて開催された電子機器や家電製品の見本市「IFA Barlin」で、世界で初めてステンレススチール製のフレームを採用したSDカード「Lexar Armor Gold SD UHS-II」「Lexar Armor Silver Pro SD UHS-II」を発表しました。Lexar Engages with Creators and Launches Innovative Products at IFA 2024

Lexar Armor Gold SD UHS-IIとLexar Armor Silver Pro SD UHS-IIは世界で初めてSUS316ステンレススチールで製造されたフレームが採用されており、耐久性と堅牢性に優れているとのこと。また、IP68相当の防水・防じん性能を有しているほか、ステンレススチール製になったことで曲げ耐性も備えています。スピードクラスは、Lexar Armor Gold SD UHS-IIとLexar Armor Silver Pro SD UHS-IIの両方がV60で、読み取り速度は最大280MB/s。書き込み速度はLexar Armor Gold SD UHS-IIが最大205MB/s、Lexar Armor Silver Pro SD UHS-IIが最大160MB/sとなっています。容量はそれぞれ128GB・256GB・512GB・1TBの4種類が提供されるとのこと。また、LexarはSD 8.0仕様に準拠したSDカード「Lexar Professional Gold Pro SDXC Express」も発表しました。このカードは読み取り速度最大1700MB/s、書き込み速度最大1000MB/sで、SD 4.0準拠のSDカードと比較して5倍以上高速だとLexarはアピールしています。ただし、この読み書き速度を体感するためには、SD 8.0規格とPCIe 4.0に対応したカメラあるいはカードリーダーが必要となります。そして、「Lexar Diamond CFexpress Type B」の1TBモデルも発表されました。Lexar Diamond CFexpress Type Bは8K RAW映像録画を想定したメディアで、動画撮影における最低書き込み速度で400MB/sが保証するVPG400認定を受けています。このLexar Diamond CFexpress Type Bの1TBモデルは読み取り速度が最大3700MB/s、書き込み速度が最大3400MB/sで、業界トップクラスの速度を誇るとLexarは述べています。なお、いずれの製品についても、記事作成時点で価格は不明です。