“SEVENTEENの弟分”TWS、「THE FIRST TAKE」に出演で話題！清涼感溢れるライブパフォーマンス披露

TWSが優れたライブ歌唱を披露した。

【写真】TWS、デビュー7カ月とは思えない…シックな姿

TWSは9月11日22時、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に出演し、2ndミニアルバム『SUMMER BEAT!』のタイトル曲『If I'm S, Can You Be My N?』をワンテイクライブで披露した。

「THE FIRST TAKE」は、1000万人を越える登録者を保有する人気音楽YouTubeチャンネル。アーティストのリアルなワンテイクパフォーマンスを披露するコンテンツで、これまでにBTS・ V、YOASOBI、LiSA、新しい学校のリーダーズなどの実力派アーティストが出演してきた。

(画像=YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」キャプチャ)

TWSは『If I'm S, Can You Be My N?』をボサノババージョンに編曲して披露。原曲の清涼感は維持しながらも、一層爽やかな雰囲気で見る者を虜にした。

彼らは歌の合間にお互いに目を合わせながら、新人らしくない余裕と心温まるチームワークを誇った。

TWSは日本で正式デビューする前にも「THE FIRST TAKE」に出演し、優れた実力と日本での関心を証明した。彼らの「THE FIRST TAKE」出演をフジテレビの『めざましテレビ』や日刊紙『日刊スポーツ』『東京中日スポーツ』などが紹介したりもしたのだ。

TWSは1月のデビュー以来、リリースしたミニアルバムが2作連続ハーフミリオンセラーを達成し、ロングランヒットを通じて“グローバルホットルーキー”らしい活躍を繰り広げている。

また、日本だけでなくアメリカの「iHeartRadio LIVE」、グラミーミュージアムで開かれた「GlobalSpinLiveseries」などを通じてグローバルファンの注目を集めた。

このような人気の勢いに支えられ、TWSは「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024」「2024 K-WORLD DREAM AWARDS」「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」など、韓国の主要授賞式で新人賞を席巻している。