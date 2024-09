【プリンツ・ハインリヒ ハインリヒ・オンステージ ver. 1/7スケールフィギュア】11月6日23時59分まで 予約受付2025年7月 発送予定価格:27,280円

フリューは、ホビーブランド「F:NEX」より「プリンツ・ハインリヒ ハインリヒ・オンステージ ver. 1/7スケールフィギュア」を発売する。完全受注生産となり、価格は27,280円。「FURYU HOBBY MALL」にて11月6日23時59分まで予約を受け付ける。商品は2025年7月に発送される予定。

本商品は、シューティングゲーム「アズールレーン」に登場する「プリンツ・ハインリヒ」を着せ替え衣装「ハインリヒ・オンステージ」を纏った姿で立体化したフィギュア。目元の泣きぼくろがより大人な表情を際立たせている。

際どいラインまでスリットの入ったドレスは細部までこだわり製作されており、腰から手元にかけたファーは本物のファーが採用されている。編み込まれたサイドの髪やお団子ヘアーから、ゆらりとたれる大きな三つ編みなどヘアスタイルも丁寧に造形。髪飾り、グローブ、ドレスは艶感と光沢があり、ゴージャスな仕上がりとなっている。髪飾り、パールのネックレス、イヤリングなど小物も丁寧に製作されている。

可愛いらしく存在感のあるお尻のファーは造形で細かく表現。肩から背中、腰から脚にかけたラインも美しい仕上がりとなっており、マイクスタンドとスポットライトがデザインされた台座が付属する。

イメージ

FHM限定のアクリルスタンド付き!

本商品には、デフォルメされたデザインのアクリルスタンドがFHM限定で付属する。

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.