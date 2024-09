実写映画全7作が世界で大ヒットを記録した「トランスフォーマー」シリーズの最新作新次元のリアルCGムービー『トランスフォーマー/ONE』が9月20日(金)に日米同時公開となります。

正義の軍団オートボットのリーダーであり世界の英雄であるオプティマスプライム、悪の軍団ディセプティコンのボスとして宇宙支配を目論むメガトロン。この2大リーダーの敵対の構図は、トランスフォーマーの歴史そのものと言っても過言ではないが、本作『トランスフォーマー/ONE』ではなんと、これまで明かされていなかった、固い友情で結ばれていた2人の過去が描かれる。労働ロボットとしてサイバトロン星の地下都市で働いていた若い親友二人が、変形<トランスフォーム>能力を手に入れることで、徐々に互いの正義にすれ違いが生じていく・・・。親友との絆と自らの正義の間で葛藤しながら、世界の運命を左右する大バトルが今まさに始まろうとしているサイバトロン星で、友情か使命か、オプティマスとメガトロンがそれぞれ決断する自身の道は果たして…!?

人生を共にしてきた大事な友と、世界の行く末を変えてしまうほどの使命。目の前に現れる道が決して交わらないことを理解し、運命を決める選択とバトルへと突入していく物語は、敵対するどちらのキャラクターにも感情移入に足る背景を知ることで、なおいっそう観る者の心が燃えあがる展開へと突き進む。先ごろ、間もなく完結を迎えることが発表されますます目が離せなくなっている「呪術廻戦」でも、最強の呪術師・五条悟が『劇場版 呪術廻戦 0』のラストで“たった一人の親友”と明かした最強の友・夏油傑への想いが生きる指針の一つとなり続けてきたように、対峙せずに歩めた未来はなかったのか――とエモさが止めどなくあふれ出していくのが大きな魅力となります。そこで今回は、本作で描かれるオプティマスとメガトロンの物語がそうであるように、友情と正義・使命のはざまで揺れ動きながら戦い続けた、永遠の友でありライバルとなったキャラクターたちをプレイバック!!

●「NARUTO -ナルト-」 うずまきナルト×うちはサスケ

1999年から2014年まで、実に25年に渡って週刊少年ジャンプの看板漫画として連載されていた「NARUTO -ナルト-」。超一流の忍者を目指す少年たちが、師弟関係、友情、裏切り、一族の掟、歴史的背景など忍びの世界で揉まれながら繰り広げていく人間模様と興奮のバトルアクションが大人気を博した。主人公のうずまきナルトと、同級生でライバルのうちはサスケは、まるで性格は違えど共に切磋琢磨する仲間であり親友と呼べる絆を深めるも、大人へと成長する過程でやがて道は違え、時には手を組むこともあれど、天地を揺るがす一騎打ちを行うほどの宿敵にもなった。

●『RRR』 ビーム×ラーマ

2022年公開・『RRR』は、キャッチコピーがまさしく“友情か?使命か?”と踊ったインド映画。1920年代、英国植民地時代のインドを舞台に、英国軍にさらわれた少女を救いたいビームと、国を思う大義のために英国政府の警察となったラーマが運命に導かれるように唯一無二の親友となったが、時代に翻弄されながら互いの“宿命”によって切り裂かれてしまい、友情と使命との葛藤を抱えながら究極の選択を迫られる物語。筋骨隆々な2人の男が織りなす、カタルシスMAXな友情アクションドラマと、スクリーンからほとばしるエネルギーに眼も心も釘づけにされ、日本でも異例のロングラン上映を果たした。

●MCU『アベンジャーズ』シリーズ アイアンマン×キャプテン・アメリカ

MCUを代表する二大ヒーローである2人も、水と油のように好対照なキャラクターながら、因縁と共闘を繰り返してきた盟友同士。顔を合わせるたびに口喧嘩するのは当たり前、衝突を繰り返しながらもこの世の命運を揺るがす決死の戦いを乗り越えるたびに、互いの力を認め合い支え合って、個性豊かすぎるアベンジャーズチームを牽引し世界を救い続けた2人の絆は本物と言えるはず。しかし、それぞれの強い正義の心を他者からの悪意が蝕み、修復不可能なほどの亀裂が入ってしまう『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』(2018)の切ない展開も・・・。互いを信じ続けたことから希望と奇跡を手繰り寄せた『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)で大団円を迎えるまでの壮大なストーリーは、エモ以外のなにものでもない!

長年にわたって敵対関係を繰り広げているオプティマスとメガトロンには、果たしてどんな“はじまりの物語”があるのか― 彼らの友情が試されるその時を、ぜひ劇場で目撃して。

