¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎàËÜÌ¿á¤Ïµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥í¥É¥ê¥´¤À¤Ã¤¿¡ª¡Ö¥µ¥é¡¼¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¸å·Ñ¼Ô¤Ë¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½£Æ£×¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆËÜÌ¿»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Æ£×¥í¥É¥ê¥´¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë¥µ¥é¡¼¤ÏÍè²Æ¤ÎÂàÃÄ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¸å·Ñ¼ÔÃµ¤·¤òÌÏº÷¡£ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤âÁªÂò»è¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÌ¿¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥£¥Á¥ã¡¼¥¸¥§¥¹¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿Êä¶¯¤òµá¤á¤Æ¡¢¤³¤Î²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤È¥í¥É¥ê¥´¤Î£²¿Í¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿½ÅÍ×¤ÊÆ°¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎºÍÇ½¤¢¤ë¥Ç¥å¥ª¤Î³ÍÆÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¤É¤Á¤é¤ÎÁª¼ê¤âÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸ò¾Ä¤Ï¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥í¥É¥ê¥´¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È£±ÂÐ£±¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Á¤Î¹â¤¤¸å·Ñ¼Ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ã¥º¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÈà¤ò¥µ¥é¡¼¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ê£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¡Ë¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥í¥É¥ê¥´¤Î½ÅÍ×À¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡×¤È£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÂ¦¤Ï°ÜÀÒ¤Ë±þ¤¸¤ºÃÇÇ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Î²ÃÆþ¤¬Ç÷¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Î¥í¥É¥ê¥´¤ÎÌò³ä¤Ëµ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥¤¥É¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ò´õË¾¤¹¤ë¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬º£¸å¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¥í¥É¥ê¥´¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬½Å¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÎ©¾ì¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤éÍè²Æ¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬ºÆÅÙ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥í¥É¥ê¥´¤ÎÆ°¸þ¤Ïµ×ÊÝ¤Îµî½¢¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤½¤¦¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£