アロフト東京銀座にて「手づかみ料理」を堪能しながら、ライブペインティングとマジックで魅了されるディナーイベントを開催。

食の楽しさを「手」で感じ、「手」のエンターテイメントに魅了される、至福の時間を過ごせます☆

アロフト東京銀座「The WAREHOUSE」ディナーイベント「手づかみ料理」

開催日:2024年10月11日(金)

時間: 受付 18:00、開始 18:30

料金:全3品とフリーフロー付き 15,000円(税・サ込)

会場:アロフト東京銀座2階「The WAREHOUSE」(東京都中央区銀座6-14-3)

フィンガーペインター(R) Yukako作品展示期間:2024年10月10日(木)〜11月10日(日)

問い合わせ先:03-6278-8113

マリオット・インターナショナル傘下の次世代型ライフスタイルホテル、アロフト東京銀座にて、一夜限りの特別なディナーイベント「手づかみ料理」を開催。

幼少期の「手で食べる」経験にインスピレーションを受け、あの頃の無邪気で純粋な楽しさを大人になってからも感じてほしいという想いから企画されました!

食事をする際、直接「手」で食材に触れることでしか得られない感触や驚きがあり、食の楽しみ方がさらに広がります。

そんな感覚を取り戻し、新たな食の体験を挑戦的に提供してくれるイベントです☆

「手」で食べる楽しさを引き出すために登場する料理は、多彩なメニューが揃っています。

野菜はテーブルの上に広がる畑から、菜園で収穫するかのように手で摘み取り!

ハンバーガーは好みに合わせて20種類以上の具材を組み合わせ、「手」でバランスを取りながら、具材を豪快に積み重ねる楽しさを味わえます。

オリジナルサンデーはトッピングを自由に選べ、「手」で崩しながら、一口一口贅沢に味わえるデザートです☆

さらに、ディナーイベント「手づかみ料理」では、「手」にこだわったエンターテイメントも充実。

フィンガーペインター® Yukako

ライブペインティングでは、フィンガーペインター Yukako氏が、指先から生まれるアートで視覚的にも感動を与えます。

日本最大のマジシャンチームIllus

テーブルマジックではマジシャンが各テーブルを回り、巧みな「手」の技で目の前で驚きと笑いを引き出し、まるで魔法にかかったかのよう!

不思議な瞬間が次々と訪れ、食事の楽しみが一層深まります。

普段の食事では味わえない、手で食べるからこそ感じる感触や楽しさを体験できるディナーイベントです。

「手」を通して食の楽しさを再発見する「The WAREHOUSE」での特別な一夜は、友人や家族との絆を深め、笑顔と共に忘れられない思い出を作れます☆

フィンガーペインター Yukako氏 プロフィール

兵庫県丹波篠山市出身。

幼い頃から憧れた画家への夢を諦められず、独学で絵を描きはじめる。

旅行で訪れた沖縄の自然の色彩に感動し、2014年移住を決意。

14年間続けた介護職を2018年6月で卒業。

指で描くことで想いをダイレクトに伝え、生命力の表現をめざし『強さ』『優しさ』『あたたかさ』がこもった世界に一つしかない作品を見てくださる方の心に届けたい気持ちで描く。

食の楽しさを「手」で感じ、「手」のエンターテイメントに魅了されるディナーイベント。

アロフト東京銀座のディナーイベント「手づかみ料理」は、2024年10月11日開催です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ライブペインティングとマジックで魅了するディナーイベント!アロフト東京銀座「The WAREHOUSE」手づかみ料理 appeared first on Dtimes.