超特急が、8月8日にスタートした『Re-超特急』企画の中から、Re-mix＆Mashup第3弾として、「Steal a Kiss」と「Kiss Me Baby」のRe-mix＆Mashup楽曲を9/12に配信リリースした。

2024年4月に超特急らしさを追求、表現した1s EP『Just like 超特急』の表題曲「Steal a Kiss」とライブで毎回様々なメンバーのKissを見せ、幾度となく8号車を魅了してきた「Kiss Me Baby」の2曲をRe-mix＆Mashup。楽曲の中で交錯する甘い囁きとともに迫る数多のKissが楽しめる、超特急の新旧Kiss曲のドリームマッチとなっている。

リリース情報

「Steal a Kiss × Kiss Me Baby [Mashup]」

9月12日(木)0時より配信スタート

ライブ・イベント情報

＜BULLET TRAIN ARERANA TOUR 2024-2025“Joker”＞
【大阪】大阪城ホール
2024年12月20日(金)　開場17:00／開演18:00
2024年12月21日(土)　開場15:00／開演16:00

【東京】国立代々木第一体育館
2024年12月25日(水)　開場17:00／開演18:00
2024年12月26日(木)　　開場15:00／開演16:00

【愛知】Aichi SKY Expo(愛知国際展示場)ホールA
2025年1月4日(土) 　開場17:00／開演18:00
2025年1月5日(日) 　 開場15:00／開演16:00

【神奈川】横浜アリーナ
2025年1月28日(火)　開場17:30／開演18:30
2024年1月29日(水)　開場17:00／開演18:00

特設サイト
https://bullettrain.jp/joker/

リリース情報

『AwA AwA』
発売日：2024年11月6日(水)
特設サイト：https://bullettrain.jp/21stSingle/

関連リンク

◆『Re-超特急』特設サイト
◆超特急21thシングル「AwA AwA」特設サイト
◆Re-ver.全曲プレイリスト
◆プレイリスト「そばにいてくれる超特急」
◆超特急 オフィシャルサイト