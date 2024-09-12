超特急、「Steal a Kiss」「Kiss Me Baby」のRe-mix＆Mashup楽曲を9/12配信リリース
超特急が、8月8日にスタートした『Re-超特急』企画の中から、Re-mix＆Mashup第3弾として、「Steal a Kiss」と「Kiss Me Baby」のRe-mix＆Mashup楽曲を9/12に配信リリースした。
2024年4月に超特急らしさを追求、表現した1s EP『Just like 超特急』の表題曲「Steal a Kiss」とライブで毎回様々なメンバーのKissを見せ、幾度となく8号車を魅了してきた「Kiss Me Baby」の2曲をRe-mix＆Mashup。楽曲の中で交錯する甘い囁きとともに迫る数多のKissが楽しめる、超特急の新旧Kiss曲のドリームマッチとなっている。
リリース情報
9月12日(木)0時より配信スタート
ライブ・イベント情報
【大阪】大阪城ホール
2024年12月20日(金) 開場17:00／開演18:00
2024年12月21日(土) 開場15:00／開演16:00
【東京】国立代々木第一体育館
2024年12月25日(水) 開場17:00／開演18:00
2024年12月26日(木) 開場15:00／開演16:00
【愛知】Aichi SKY Expo(愛知国際展示場)ホールA
2025年1月4日(土) 開場17:00／開演18:00
2025年1月5日(日) 開場15:00／開演16:00
【神奈川】横浜アリーナ
2025年1月28日(火) 開場17:30／開演18:30
2024年1月29日(水) 開場17:00／開演18:00
特設サイト
https://bullettrain.jp/joker/
リリース情報
発売日：2024年11月6日(水)
特設サイト：https://bullettrain.jp/21stSingle/
関連リンク
◆超特急21thシングル「AwA AwA」特設サイト
◆Re-ver.全曲プレイリスト
◆プレイリスト「そばにいてくれる超特急」
◆超特急 オフィシャルサイト