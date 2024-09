超特急が、8月8日にスタートした『Re-超特急』企画の中から、Re-mix&Mashup第3弾として、「Steal a Kiss」と「Kiss Me Baby」のRe-mix&Mashup楽曲を9/12に配信リリースした。2024年4月に超特急らしさを追求、表現した1s EP『Just like 超特急』の表題曲「Steal a Kiss」とライブで毎回様々なメンバーのKissを見せ、幾度となく8号車を魅了してきた「Kiss Me Baby」の2曲をRe-mix&Mashup。楽曲の中で交錯する甘い囁きとともに迫る数多のKissが楽しめる、超特急の新旧Kiss曲のドリームマッチとなっている。

リリース情報

「Steal a Kiss × Kiss Me Baby [Mashup]」





「Steal a Kiss × Kiss Me Baby [Mashup]」9月12日(木)0時より配信スタート

ライブ・イベント情報

<BULLET TRAIN ARERANA TOUR 2024-2025“Joker”>

【大阪】大阪城ホール

2024年12月20日(金) 開場17:00/開演18:00

2024年12月21日(土) 開場15:00/開演16:00



【東京】国立代々木第一体育館

2024年12月25日(水) 開場17:00/開演18:00

2024年12月26日(木) 開場15:00/開演16:00



【愛知】Aichi SKY Expo(愛知国際展示場)ホールA

2025年1月4日(土) 開場17:00/開演18:00

2025年1月5日(日) 開場15:00/開演16:00



【神奈川】横浜アリーナ

2025年1月28日(火) 開場17:30/開演18:30

2024年1月29日(水) 開場17:00/開演18:00



特設サイト

https://bullettrain.jp/joker/

リリース情報

『AwA AwA』

発売日:2024年11月6日(水)

特設サイト:https://bullettrain.jp/21stSingle/

