楽天、9月15日の日本ハム戦でくまモンが始球式「準備はバッチリだモン」
楽天は12日、9月15日（日）の日本ハム戦の楽天モバイル株式会社冠協賛試合『楽天モバイル最強DAY』で、くまモン＆アニメ「お買いものパンダ！」のコラボスマホアクセサリーの販売を記念して、熊本県営業部長兼しあわせ部長のくまモンが始球式を行うことになったと発表した。
当日は、くまモンとお買いものパンダがステージや試合前の贈呈式にも登場し、楽天モバイルパーク宮城を盛り上げる。くまモンは楽天球団を通じて「始球式に向けて、準備はバッチリだモン☆熱い試合の幕開けにふさわしい投球になるようがまだすモン！エイエイモーン！！」とコメントした。
＜くまモン＆アニメ「お買いものパンダ！」コラボスマホアクセサリー 販売概要＞
■販売時間：9月15日（日）10:00〜13:00および試合終了後から30分
■販売場所：楽天モバイルパーク宮城 イーグルスプラザ 楽天モバイルブース
■販売商品
【フォンタブ】1,200円（税込）
【スマホリング】1,800円（税込）
【iPhoneケース】2,500円（税込）
【ネックストラップ】1,500円（税込）
※iPhoneケース対応機種：iPhone14、iPhone14pro、iPhone15、iPhone15pro
当日は、くまモンとお買いものパンダがステージや試合前の贈呈式にも登場し、楽天モバイルパーク宮城を盛り上げる。くまモンは楽天球団を通じて「始球式に向けて、準備はバッチリだモン☆熱い試合の幕開けにふさわしい投球になるようがまだすモン！エイエイモーン！！」とコメントした。
■販売時間：9月15日（日）10:00〜13:00および試合終了後から30分
■販売場所：楽天モバイルパーク宮城 イーグルスプラザ 楽天モバイルブース
■販売商品
【フォンタブ】1,200円（税込）
【スマホリング】1,800円（税込）
【iPhoneケース】2,500円（税込）
【ネックストラップ】1,500円（税込）
※iPhoneケース対応機種：iPhone14、iPhone14pro、iPhone15、iPhone15pro