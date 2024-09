「カロリーメイト リキッド」が3Dアドベンチャーゲーム制作、CVは大塚明夫・津田健次郎・伊藤美来が担当

大塚製薬が展開する「カロリーメイト リキッド」が、ゲームクリエイターをテーマにした新たな3Dアクションアドベンチャーゲーム「Calorie Mate LIQUID FOR GAME CREATORS」を2024年9月12日(木)からSteamで期間限定配信する。このゲームは、ゲーム制作に没頭するクリエイターたちに栄養を届けるというコンセプトで作られており、ファン必見の内容となっている。「Calorie Mate LIQUID FOR GAME CREATORS」はゲームクリエイターの日常を描いた作品で、プレイヤーは、冷えたカロリーメイト リキッドを届けるミッションに挑む。ゲームの舞台は、あるクリエイターの仕事部屋で、現実空間と仮想空間が交錯する独特の世界観を展開。クリエイターたちは、バグや納期、予算といった様々な壁を乗り越えて、日々新しいゲームを生み出す。その姿を描くことで、カロリーメイトがクリエイターたちの栄養面を支えることを目指している。豪華声優陣がキャラクターの声を担当し、フルーツミックス味を大塚明夫、カフェオレ味を津田健次郎、ヨーグルト味を伊藤美来が担当。それぞれのフレーバーに個性豊かなキャラクターが設定されている。大塚の渋い声、津田の関西弁、伊藤のかわいらしい語尾が、ゲームにさらなる魅力を加え、プレイヤーを楽しませる。ゲーム内には、ゲームクリエイターの「あるある」が満載。プレイヤーは、飼い猫に攻撃されたり、PC内から現実に拡張してきたバグと戦ったり、カオスなフローチャートを登ったりと、様々な壁を乗り越える。さらに、ファミ通や積みプラ、ネーミング辞典など、ゲームクリエイターの日常に共感できる要素が盛り込まれており、プレイヤーは笑いながらゲームを楽しむことができる。「Calorie Mate LIQUID FOR GAME CREATORS」は、2024年9月12日から2025年3月11日までの期間限定で配信される。Steam®ストアページURL: https://store.steampowered.com/app/3156040/CalorieMate_LIQUID_FOR_GAME_CREATORS/?beta=0 カロリーメイト リキッド フルーツミックス味の声、やらせていただきました。自分もゲームをかなりやりますので、ついつい熱くなったりしながら、楽しく収録させてもらいました。皆様も是非、プレイしてみてくださいね。やさしい難易度もあるのかな…わたしもやってみます。昨年から、カロリーメイト リキッドのCMにも出演させていただいておりましたが、猫、人間、そしてついにリキッド缶になりました。カフェオレ味、関西弁です。ちなみに、ゲームクリエイターの声も僕です。ぜひ、あそんでみてください。私の青春時代にカロリーメイトは欠かせなかったですし、今でもリキッドに栄養面で助けられています。声を吹き込む事ができて本当に光栄です!ヨーグルト味らしい元気さと、可愛い語尾にもご注目くだい。ヨーグルト味でも沢山プレイしてもらえたら嬉しいです!ぜひヨーグルト味でもプレイしてみてくださいね!