ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいサンリオキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年9月6日から全国のゲームセンターなどに順次展開される「≠ME×マイメロディ」グッズを紹介します!

セガプライズ サンリオ「≠ME×マイメロディ」グッズ

© YOANI © 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653679

投入時期:2024年9月6日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

指原莉乃さんプロデュースにより2019年2月24日に誕生した「≠ME(ノットイコールミー)」

「今までとは違う自分をみんなに経験してほしい」という思いが込められた12人組のアイドルグループです。

そんな「≠ME」とサンリオキャラクターの「マイメロディ」がコラボレーションしたプライズがセガから登場!

2024年9月のラインナップとして、4種類のマスコットと大きなぬいぐるみが展開されます☆

≠ME×マイメロディ マスコット

© YOANI © 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653679

サイズ:全長約8×6×10cm

種類:全4種(ミント、ブルー、パープル、ピンク)

ダイヤをモチーフにした「≠ME」のロゴを「マイメロディ」が抱っこしているマスコット。

ミント、ピンク、ブルー、パープルの4色で展開されます☆

※画像なし※≠ME×マイメロディ スーパーラージぬいぐるみ

© YOANI © 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653679

サイズ:全長約38×31×44cm

種類:全1種(マイメロディ)

「≠ME」と「マイメロディ」のコラボデザインを使用した大きなぬいぐるみ。

インテリアとしてはもちろん、リラックスタイムのお供としても活躍してくれる抱き心地の良いプライズです。

ダイヤの飾り付きの大きなリボンもかわいい「≠ME」と「マイメロディ」のコラボグッズ。

セガプライズの「≠ME×マイメロディ」グッズは、2024年9月6日から全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アイドルとのコラボデザイン!セガプライズ サンリオ「≠ME×マイメロディ」グッズ appeared first on Dtimes.