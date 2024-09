セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年9月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーヴィランズ プレミアムレース付タオルケット」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーヴィランズ プレミアムレース付タオルケット」

登場時期:2024年9月6日より順次

サイズ:全長約50×1×100cm

種類:全2種(女王&アースラ&イズマ、ハデス&スカー&ドクター・ファシリエ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「ディズニーヴィランズ」をモチーフにしたタオルケットが、セガプライズに登場。

両端にレースをあしらった、高級感あるデザインがポイントです!

約100センチの長さで使いやすく、タオルケットだけでなくインテリアとしても見せられます☆

女王&アースラ&イズマ

『白雪姫』のディズニーヴィランズ「女王」と『リトル・マーメイド』のディズニーヴィランズ「アースラ」、『ラマになった王様』のディズニーヴィランズ「イズマ」のデザイン。

毒を扱ったり、魔女の力を持っていたりするディズニーヴィランズがそろっています。

3人で怪しげな薬を作る姿が描かれ、パープルを基調としたタオルケットに映えるデザイン。

デザインのアクセントとして、毒りんごや小瓶などのモチーフを表現したブラックのレースがあしらわれています。

ハデス&スカー&ドクター・ファシリエ

『ヘラクレス』のディズニーヴィランズ「ハデス」と『ライオン・キング』のディズニーヴィランズ「スカー」、『プリンセスと魔法のキス』のディズニーヴィランズ「ドクター・ファシリエ」

悪巧みする3人のディズニーヴィランズが並ぶデザインです。

腕を組んだり、鋭い視線を送ったりするポーズで、ディズニーヴィランズの魅力を表現。

ディズニーヴィランズたちのモチーフを表現した、濃いパープルのレースをあしらうことで、ダークな魅力を高めています☆

ディズニーヴィランズたちが共演する、高級感たっぷりなタオルケット。

セガプライズの「ディズニーヴィランズ プレミアムレース付タオルケット」は、2024年9月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

