ÊÆ±Ñ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿·µ¬·ÐºÑ»Ù±ç Éð´ï»ÈÍÑÀ©¸Â¤Î´ËÏÂ¸¡Æ¤¤Ø
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ê¥ó¥±¥ó¡ÊAntony Blinken¡ËÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤È¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥é¥ß¡¼¡ÊDavid Lammy¡Ë±Ñ³°Áê¤Ï11Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤òË¬Ìä¤·¡¢º£Ç¯¤â¸·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤Åßµ¨¤ò¹µ¤¨¤ëÆ±¹ñ¤Ë15²¯¥É¥ë¡ÊÌó2100²¯±ß¡Ë¤Î¿·µ¬»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢ÎÎÆâ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ©¸Â´ËÏÂ¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ÁáµÞ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ê¥ó¥±¥ó»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï7²¯1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1000²¯±ß¡Ë¤Î·ÐºÑ±ç½õ¤ò¶¡Í¿¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤ÎÈ¾³Û¤ÏÅßµ¨¤ò¹µ¤¨¥í¥·¥¢¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÉüµì¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥ó¡ÊVladimir Putin¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÅÅÎÏÌÖ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅß¤Î´¨¤µ¤ò¡ÖÉð´ï¡×¤Ë¤¹¤ëºîÀï¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î»Ù±ç¤Ï¸åÂà¤»¤º¡¢ÃÄ·ë¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¥é¥ß¡¼»á¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Ï6²¯¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1100²¯±ß¡Ë¤Î·ÐºÑ±ç½õ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉð´ï»ÈÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©¸Â¤Î´ËÏÂ¤ò±Ñ¹ñ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Æâ¤Ë¿ôÉ´´ð¤ÎÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ê¥ó¥±¥ó»á¤â¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿Éð´ï¤ò¥í¥·¥¢ÎÎÆâ¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï¡ÖÁáµÞ¤Ë¡×¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢13Æü¤Î¥¥¢¡¦¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¡ÊKeir Starmer¡Ë±Ñ¼óÁê¤ÎÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥óË¬Ìä»þ¤Ë¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥ó¡Êoe Biden¡ËÂçÅýÎÎ¤È¤Î´Ö¤Ç¤â¶¨µÄ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦EU¡¢¥¤¥é¥óÀ½¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÂÐ¥í°ÜÅ¾¾ðÊó¤ò¶¦Í ¡Ö½ÅÂç¤Ê·ë²Ì¡×¤â¤¿¤é¤¹¤ÈÊÆ·Ù¹ð
¡¦¥È¥é¥ó¥×¡¢¥Ï¥ê¥¹Î¾»á¤¬·ãÆÍ ÊÆÂçÅýÎÎÁªÆ¤ÏÀ²ñ
¡¦Âçµ¬ÌÏÌµ¿Íµ¡¹¶·â¤Ç½÷À»àË´¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¼þÊÕ¤Ç½é¤Îµ¾À·¼Ô
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥ó¡ÊVladimir Putin¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÅÅÎÏÌÖ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅß¤Î´¨¤µ¤ò¡ÖÉð´ï¡×¤Ë¤¹¤ëºîÀï¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î»Ù±ç¤Ï¸åÂà¤»¤º¡¢ÃÄ·ë¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¥é¥ß¡¼»á¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Ï6²¯¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1100²¯±ß¡Ë¤Î·ÐºÑ±ç½õ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉð´ï»ÈÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©¸Â¤Î´ËÏÂ¤ò±Ñ¹ñ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Æâ¤Ë¿ôÉ´´ð¤ÎÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ê¥ó¥±¥ó»á¤â¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿Éð´ï¤ò¥í¥·¥¢ÎÎÆâ¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï¡ÖÁáµÞ¤Ë¡×¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢13Æü¤Î¥¥¢¡¦¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¡ÊKeir Starmer¡Ë±Ñ¼óÁê¤ÎÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥óË¬Ìä»þ¤Ë¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥ó¡Êoe Biden¡ËÂçÅýÎÎ¤È¤Î´Ö¤Ç¤â¶¨µÄ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦EU¡¢¥¤¥é¥óÀ½¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÂÐ¥í°ÜÅ¾¾ðÊó¤ò¶¦Í ¡Ö½ÅÂç¤Ê·ë²Ì¡×¤â¤¿¤é¤¹¤ÈÊÆ·Ù¹ð
¡¦¥È¥é¥ó¥×¡¢¥Ï¥ê¥¹Î¾»á¤¬·ãÆÍ ÊÆÂçÅýÎÎÁªÆ¤ÏÀ²ñ
¡¦Âçµ¬ÌÏÌµ¿Íµ¡¹¶·â¤Ç½÷À»àË´¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¼þÊÕ¤Ç½é¤Îµ¾À·¼Ô