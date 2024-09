Wix.comは9月10日(現地時間)、「About Wix.com Services & Operations in Russia|Help Center|Wix.com」において、新しい規制によりロシアユーザーへのサービス提供を2024年9月12日をもって停止すると発表した。停止期限まで2日しか猶予はないが、サービス停止と同時に管理下にあるロシアユーザーのWebサイトをすべて削除するとしている。

About Wix.com Services & Operations in Russia|Help Center|Wix.com○新しい規制とはWix.comは世界中で人気のホームページ作成プラットフォーム。コーディング経験のないユーザーからプロまで幅広くサポートしており、2021年には2億ユーザーを達成している。今回Wix.comは、新しい規制を理由にロシアユーザーへのサービス提供を停止すると発表した。「新しい規制」について情報を開示していないが、サービス停止日時から、米国政府による規制「(PDF) DETERMINATION PURSUANT TO SECTION 1(a)(ii) OF EXECUTIVE ORDER 14071 - OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL」を指しているものと推測される。この米国政府の規制では、米国人による以下の活動を2024年9月12日午前0時1分(米国東部夏時間)以降禁止している。ロシア連邦に所在する個人に対して対象ソフトウェアに関するITコンサルティング、設計サービス、ITサポートサービス、クラウドベースサービスを直接または間接的に輸出、再輸出、販売、供給すること○影響サービス停止の影響はロシア国籍のユーザーに限定されない。「ロシア在住の個人」が対象となっており、ロシア連邦内に居住しているユーザー全員が対象となる。影響を受けるユーザーは期日を過ぎるとアカウントへのアクセスがブロックされ、無償・有償にかかわらずWebサイトが削除される。Webサイトを維持する必要がある場合は、所有しているドメインを別のドメインレジストラまたはホスティングプロバイダーに移管する必要がある。しかしながら移管手続きには最大7日かかり、その間にWebサイトを削除される可能性がある(参考:「Transferring Your Wix Domain Away from Wix | Help Center | Wix.com」)。そのため、ユーザーは移管手続きと平行してWebサイトのバックアップを取らなければならないが、Wix.comは外部バックアップをサポートしていない(参考:「Wix Editor Request: Storing a Backup of Your Site Outside of Wix | Help Center | Wix.com」)。時間はかかるが、手作業ですべてのWebページをコピーする対応が求められる。なお、一時的にロシアに滞在しているユーザーは、ロシアの非居住者であることを証明することで影響を回避できる。Wix.comは規制の免除を求めるユーザーに対し、「Wix Customer Care」に連絡して過去3か月以内に取得した証明書類を提出してほしいと呼びかけている。