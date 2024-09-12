【METAL ROBOT魂 （Ka signature） ＜SIDE MS＞ 量産型νガンダム（フィン・ファンネル装備）】予約開始：9月13日16時2025年3月 発送予定価格：26,400円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 （Ka signature） ＜SIDE MS＞ 量産型νガンダム（フィン・ファンネル装備）」を2025年3月に発売する。9月13日16時より通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約を開始する予定で、価格は26,400円。

本製品は、大河原邦男氏によるデザイン企画「M-MSV」より、フィン・ファンネルを装備した「量産型νガンダム」を、同社のアクションフィギュアブランド「METAL ROBOT魂」の、カトキハジメ氏とTAMASHII NATIONSによるブランドの枠を超えたプロジェクト「Ka signature」で商品化したもの。

大河原氏のオリジナルデザインをベースに、νガンダムからの系譜が装備や造形から感じられるようにアレンジが加えられており、フィン・ファンネルは各形態を再現しつつ、装備パターンも多彩。ダイキャストを採用した内部フレームは重量感と安定性があり、細かな塗り分けにより、高い完成度を誇る完成品モデルとなっている。

また、インコム用のジョイントパーツを使うことで、発売済みの「METAL ROBOT魂 （Ka signature） ＜SIDE MS＞ 量産型νガンダム」（別売り）に「フィン・ファンネル」を接続することが可能となり、新たなシルエットで飾ることも出来る。

「METAL ROBOT魂 （Ka signature） ＜SIDE MS＞ 量産型νガンダム（フィン・ファンネル装備）」

サイズ：全高 約160mm 素材：ABS、PVC、ダイキャスト 商品内容本体交換用手首パーツ左右各5種フィン・ファンネル×6ビーム・サーベル柄×3ビーム・サーベルエフェクトパーツ×3インコム用ジョイントパーツ左右ビーム・スプレーガンビーム・ライフルバックパック用交換パーツシールドジョイントパーツ一式専用台座一式

(C)創通・サンライズ

※画像はイメージです。

※画像は試作品の為、実際の商品とは異なります。