１２日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・法人企業景気予測調査

０８：５０ 日・国内企業物価指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・２０年物国債の入札

２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利

２１：３０ 米・卸売物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見

※日・自民党総裁選告示（２７日投開票）



○決算発表・新規上場など



決算発表：タイミー<215A>，ハートシード<219A>，アイケイケイ<2198>，柿安本店<2294>，ギグワークス<2375>，ファーマＦ<2929>，ツクルバ<2978>，丸善ＣＨＩ<3159>，トーエル<3361>，グッドコムＡ<3475>，ＧＡテクノ<3491>，ＪＭＨＤ<3539>，イムラ<3955>，ビジョナル<4194>，ラクスル<4384>，スマレジ<4431>，セルソース<4880>，ＪＥＨ<5889>，共和工業<5971>，ウエスコＨＤ<6091>，鎌倉新書<6184>，巴工業<6309>，アイモバイル<6535>，ＷＳＣＯＰＥ<6619>，アルチザ<6778>，マクビープラ<7095>，Ｃａｓａ<7196>，あさくま<7678>，３ＤＭ<7777>，シルバライフ<9262>ほか



出所：MINKABU PRESS