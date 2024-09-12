１１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６７．３１ドル（＋１．５６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５４２．４ドル（－０．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８５６．３セント（＋３０．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６３．７５セント（＋５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８０．５０セント（＋１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７９．７５セント（＋２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２６９．３６（＋３．８８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６７．３１ドル（＋１．５６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５４２．４ドル（－０．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８５６．３セント（＋３０．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６３．７５セント（＋５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８０．５０セント（＋１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７９．７５セント（＋２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２６９．３６（＋３．８８）
出所：MINKABU PRESS