¿Ê¼¡Ïº»áŽ¤¾®ÎÓ»áŽ¤ÀÐÇË»áŽ¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î°Õ³°¤ÊÉ¾²ÁŽ£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¸õÊä¤ËÌ¾¾è¤ê¤òµó¤²¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆüËÜÀ¯ºöÄÌ¤äÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô´Ö¤Ç¤Ï¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ¾È½¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
¼«Í³Ì±¼çÅÞµÄ°÷¤¬¼¡´üÁíºÛÁª¤Ó¤Ë¶ìÀï¤¹¤ëÃæ¡¢½¸·×¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬½ÅÍ×¤Ê¡ÉÅêÉ¼¡É¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÏÃ¯¤ËÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ¤âÌÀÇò¤ÊÅú¤¨¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£À¯ÉÜ¹â´±¤äÀ¯ºöÎ©°Æ¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¡¢¸½ºß¤âÆüËÜ¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸µÀ¯ÉÜ¹â´±¤Ï¸ì¤ë¡£¡ÖÀìÌç²È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¹¥¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£
¤½¤ì¤âÅöÁ³¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤â11·î¤ËÂçÅýÎÎÁª¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯ÅÞÁªµó¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀ¼Á¤È¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬ÁíºÛÁª¤ò¤è¤ê¡Ö¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢Áªµó¤ÎÁíºÛÁª¤Î·ë²Ì¤¬ÆüËÜ¤Î³°¸ò¡¦¹ñÆâÀ¯ºö¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï·ÐºÑ¡¢°ÂÊÝÀ¯ºö
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤äÀìÌç²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ã¯¤¬»ö¼Â¾å¡¢¼¡¤ÎÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¹ñÌ±¤òºÆ¤Ó³èµ¤¤Å¤±¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑ¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÆüËÜ¤¬ËÉ±ÒÈñ¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§¡¼¥ó¤Î½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÃ¯¤¬¤Ê¤ì¤ë¤«¡×¤À¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«Í¿ô¤ÎÆüËÜÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¥Ã¥¥ó¥°¥¹¸¦µæ½ê¤Î¥ß¥ì¥ä¡¦¥½¥ê¥¹»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢°ÂÇÜ¡Ê¿¸»°¡ËÆ±ÌÁÀ¯ºö¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Æ±ÌÁ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤½¤ÎÆ±ÌÁ¤ò¤â¤È¤ËÆüËÜ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¸µ¹ñÌ³¾Ê¹â´±¡¢¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥É¥Î¥Ð¥óJr.Âç»È¤Ï¸À¤¦¡£¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤È¶¨ÎÏ¤Ç¤¡¢¹ñÆâ¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞ¤òºÆ¤Ó¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¡×¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥É¥Î¥Ð¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ä¤¬ÏÃ¤ò¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÃí°ÕÅÀ¡×¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¯¸¢¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì±¼çÅÞ¤Î¥«¥Þ¥é¡¦¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬ÂçÅýÎÎÁª¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¶¯ÎÏ¤ÊÆüËÜ¤Î¼óÁê¤òÃµ¤¹¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢Æ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¸µÀ¯ÉÜ¹â´±¤ÏÏÃ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¸µÂçÅýÎÎ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Áà¤ì¤ë¼óÁê¤òµá¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×¡£
ÎÓ»á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÏÂç´î¤Ó¡×
°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤ò´¶¿´¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ã¯¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤òÉº¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ÏËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤À¡×¡Ê¸µÀ¯ÉÜ¹â´±¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÏÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÃ¯¤¬¤½¤Î¾ò·ï¤ËºÇ¤â¹ç¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÁ¬¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç±ø¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤¬ºÆ¤ÓÍ¸¢¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇºÇ¤â·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¿ÍÊª¡¢ÆÃ¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤¬Ä¹¤¤¿ÍÊª¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÎÓË§Àµ¡Ê´±Ë¼Ä¹´±¡Ë»á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÃ¯¤â¤¬Âç´î¤Ó¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢°ÂÇÜ¼óÁê¤ÎÅÁµºî²È¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹ØÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥º¥ì¥¿¡¼¡ØObserving Japan¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥È¥Ó¥¢¥¹¡¦¥Ï¥ê¥¹»á¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖÈà¤Ï¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢Èà¤Ï¤³¤³¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤Ï·ÑÂ³À¤Î¤¢¤ë¸õÊä¼Ô¤À¡£´ßÅÄÀ¯¸¢¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òË¾¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎÓ»á¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤À¡×
Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¸µ³°Ì³Âç¿Ã¤Ç¸½¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤ÎÌÐÌÚÉÒ½¼»á¡¢¸½³°Ì³Áê¤Î¾åÀîÍÛ»Ò»á¡¢¸µ³°Ì³¡¦ËÉ±ÒÁê¤Î²ÏÌîÂÀÏº»á¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½Ò¤Î¸µÀ¯ÉÜ¹â´±¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÀÜ¿¨¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³¤Ç¤³¤Î3¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¨Ä¾¤ÊÉ¾²Á¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÌÐÌÚ»á¤Î¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤È¤Î¸ò¾Ä·Ð¸³¤Ï¡¢¼ç¤ËËÇ°×Ê¬Ìî¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢TPP¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎÀïÎ¬Åª·ÐºÑÏ¢·È¶¨Äê¡Ë¤Î¸ò¾Ä´±¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÈà¤ÏÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÍÇ½¤Ç¡¢¾¯¤·¹¶·âÅª¤Ç¡¢Åµ·¿Åª¤ÊÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¡×¤È¸µÀ¯ÉÜ¹â´±¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÈà¤Ï»¤¤ì¤ÃÌÌ¤À¤¬¡¢¹ñºÝÌäÂê¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡£
¾åÀî»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈà½÷¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤À¡£¤È¤Æ¤â¿ÆÀÚ¤Ç¥Ð¥Ë¥éÉ÷Ì£¡£Èà½÷¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÀÊÌ¤È±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤À¤«¤é¤À¤È¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ï»×¤¦¤À¤í¤¦¡×¡£
²ÏÌî»á¤Ï¼«¿È¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
²ÏÌî»á¤â¤Þ¤¿¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÇÄ¹¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÁíºÛ¸õÊä¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ñ¸ì¤Ë´®Ç½¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÈÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤³¤È¤ò¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¡×¤È¸µ¹â´±¤Ï¸À¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÏÌî»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¹ñËÉÁí¾Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñÌ³¾Ê¤Ë¤â·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£¼ç¤Ë¡¢Èà¤¬ËÉ±ÒÁê¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤ä¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¥¤¡¼¥¸¥¹´ÏÎ¦¾å¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò·×²è¤ÎÆÍÁ³¤ÎÃæ»ß¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¡Ö²ÏÌî»á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¡×¸õÊä¼Ô¤ÏÃ¯¤âºÇ½ª¸õÊä¤Ë»Ä¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£»Ä¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥ê¥¹¥È¤Î¾å°Ì¤Ë¤¤¤Ê¤¤¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¡¼¡¼ÀÐÇËÌÐ¸µËÉ±ÒÁê¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑÊÝ¾ãÁê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¢¤½¤·¤Æ¹â»ÔÁáÉÄ¸½·ÐºÑÊÝ¾ãÁê¡¼¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤«¤é¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¡¢Æ±ÌÁ´Ø·¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢±¦Íã¤Î´ú¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÂÇÜ¼óÁê¤Î¤è¤ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅª¤Ê¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼Åª¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¼«¤é¤ò°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô»á¤ÏÊÌ¤À¡£
¡Ö¹â»Ô¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Î¿Í´Ö¤ò¿À·Ð¼Á¤Ë¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¸À¤¦¡£ ÆüËÜ¤ÎÀïË×¼Ô¤òã«¤ëÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ø¤Î¸ø¼°»²ÇÒ¤ò·×²è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àï»þÃæ¤ÎÎò»ËÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈà½÷¤ÎÄ©È¯Åª¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤È¤Î»°¹ñ´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥ó¥´È¢¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¡Ê¥Ï¥ê¥¹»á¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿·üÇ°¤Ï¾®Àô»á¤ä¾®ÎÓ»á¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2¿Í¤È¤âÌ÷¹ñ¤ò»²ÇÒ¤·¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò°²½¤µ¤»¤ë·üÇ°¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»Ô»á¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥¿¥«ÇÉ¡¢ÆÃ¤Ë¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡¢Æ±»á¤¬Ãæ¹ñ¤È·³»öÅª¤ËÂÐ·è¤¹¤ë°Õ»×¤¬¶¯¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈà½÷¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤òË¾¤à¤À¤í¤¦¤·¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¿Í¡¹¤âÈà½÷¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸µÀ¯ÉÜ¹â´±¤Ï¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
ÀÐÇË»á¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥É¡¦¥´¡¼¥ë¡×
°ìÊý¡¢ÀÐÇË»á¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î´Ö¤ÇºÇ¤â¶½Ì£¤ò¤½¤½¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤À¤í¤¦¡£ËÉ±ÒÁê¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ÈÊ¼´ï³«È¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤«¤é¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤Ç¤Ï°ìÄê¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥É¡¦¥´¡¼¥ë¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÆüËÜ¤¬¤è¤êÆÈÎ©¤·¤¿Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤³¤È¤òË¾¤à¿ÍÊª¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÐÇË»á¤ÏÀ¿¼Â¤À¡×¤È¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¤¤¤¦¡£¡ÖÈà¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¸À¤¦¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡×¡£
¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¡¢ÀÐÇË»á¤ò²ÏÌî³°Áê¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢2¿Í¤È¤âÆüËÜÀ½Å´¤ÎUS¥¹¥Á¡¼¥ë¹ÝÇã¼ý¤òËÉ¤´¤¦¤È¤¹¤ëÊÝ¸î¼çµÁÅª·èÄê¤ËÈãÈ½Åª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£2¿Í¤È¤â¡Ö¥Î¡¼¤È¸À¤¨¤ëÆüËÜ¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÇË»á¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÂè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿®ÍêÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¹¤¯Êú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë·üÇ°¤ò¤è¤êÎ¨Ä¾¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀÐÇË»á¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉéÃ´¤ÎÊ¬Ã´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¶½Ì£¿¼¤¤²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸µ¹â´±¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÈà¤ÏÆÀ¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£
µì°ÂÇÜÇÉÈ¶¤Î¤â¤¦1¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè2¸õÊä¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¹â»Ô»á¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¹¥°ÕÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÎÓ»á¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÁïÌÀ¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡×¤È¸µ¹â´±¤ÏÏÃ¤¹¡£¡ÖÈà¤Ï¼ã¤¯¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¿ÍÊª¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤È¤â°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤ÐËÜÅö¤Ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¿ÍÊª¤À¡×¡£·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÂÐ¤¹¤ë¾®ÎÓ»á¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
ºÇ¸å¤ÎÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤Ï¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¸½ºßºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±»á¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²óÉü¤µ¤»¤ëºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£³°¸òÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À¯¼£²þ³×¤È´ë¶È²È¼çÆ³¤ÎÀ®Ä¹Â¥¿Ê¤È¤¤¤¦ÆâÀ¯ÌäÂê¤Ë¤Û¤ÜÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ºö³¦¤Ç¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ó¤À¸å¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢ÀïÎ¬¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¤Çµ®½Å¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÆüËÜÆ±ÌÁ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤È¶ÛÌ©¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î·Ð¸³ÉÔÂ¤ÈÀ¯ºö´Ñ¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï¤¢¤Þ¤êÀ¯ºö¤Ë¿¼Æþ¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸µ¹â´±¤ÏÏÃ¤¹¡£¡ÖÍ¸¢¼Ô¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿ÍÊª¤òÁª¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤«¤Ï¸«¤â¤Î¤À¡×¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤ÈÀÐÇË»á¡¢¹â»Ô»á¤Î·èÀï¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ï¼ã¤¤À¯¼£²È¤ò¿ä¤¹¤À¤í¤¦¡£ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤ä¿ûµÁ°Î»á¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î½ÅÄÃ¤Î¸å¤í½â¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÞÆâ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆüËÜÃ´Åö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤ÊÌò³ä¤ò¤Ï¤¿¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤¬¤¢¤ë¥Ö¥ë¥Ã¥¥ó¥°¥¹¤Î¥½¥ê¥¹»á¤Ï¸ì¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×·ÐºÑ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤Î¿¼²½¤äÇÓ³°¼çµÁÅª¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Î³ÈÂç¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÈ¯¸À¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¸ÉÎ©¼çµÁ¤¬Éü³è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¥½¥ê¥¹¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÁíºÛ¸õÊä¼Ô¤ÎÃ¯¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢»þ¤Îº®Íð¤Û¤É¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤à¤·¤í¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥Ã¥×¤¬ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¼ê¹Ë¤ò°®¤ë¤Î¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤ì¤¿·ÐºÑ±¿±Ä¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤¬ÌäÂê¤À¡×¤È¥½¥ê¥¹»á¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡¢ÃÇ¸Ç¤È¤·¤¿»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ëÆüËÜ¤ÎÅýÀ©ÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÌäÂê¤À¡×¡£
¡Ê¥À¥Ë¥¨¥ëŽ¥¥¹¥Ê¥¤¥À¡¼ ¡§ ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¹Ö»Õ¡Ë