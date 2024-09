HKT48の元メンバーでタレントの村重杏奈さんが11日、品川ザ・グランドホールで開催された「ディノフェス」開催告知 PR イベントに登場した。 いまや日本中でイベントのない日がないくらい子どもたちに人気の恐竜。 村重さんも甥っ子が恐竜に夢中で、相手をするうちに自然と恐竜たちの名前を覚えてしまったというほどだ。ディノフェスの内容にも興味津々で、10m級のティラノサウルスの展示にドキドキワクワクが止ま

The post 村重杏奈、ラプトルに襲われる!? 恐竜イベント『ディノフェス』をPR first appeared on GirlsNews.