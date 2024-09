アイドルグループ・momograciが、今年11月4日をもって現体制の活動を終了、ファーストステージを解散とすることを12日に発表した。 6年連続となるTOKYO IDOL FESTIVALに出演するなど人気グループのmomograciは、ソロアイドルのレジェンドとして知られる小桃音まいが、”ソロで出来ることはすべてやった、ユニットとしてソロでかなえられなかった夢をかなえたい”として2016年8月

ログインして続きを読む

The post momograci、現体制の活動終了を発表 11月4日にファーストステージ解散ライブ first appeared on GirlsNews.