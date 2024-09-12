【英国】

RICS住宅価格指数（8月）08:01

予想 -15.0% 前回 -19.0%（RICS住宅価格指数)



【日本】

国内企業物価（8月）08:50

予想 0.0% 前回 0.3%（前月比)

予想 2.9% 前回 3.0%（前年比)



【香港】

生産者物価指数（PPI）（2024年 第2四半期）17:30

予想 N/A 前回 1.2%（前年比)



鉱工業生産指数（2024年 第2四半期）17:30

予想 N/A 前回 1.8%（前年比)



【ブラジル】

小売売上高（7月）21:00

予想 4.3% 前回 4.0%（前年比)



【ユーロ圏】

ECB政策金利（9月）21:15

予想 3.65% 前回 4.25%（ECB政策金利)

予想 3.5% 前回 3.75%（ECB預金ファシリティ・レート)

予想 3.9% 前回 4.5%（ECB限界貸出ファシリティ)



【カナダ】

住宅建設許可（7月）21:30

予想 N/A 前回 -13.9%（前月比)



【米国】

生産者物価指数（PPI）（8月）21:30

予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)

予想 N/A 前回 2.2%（前年比)

予想 0.2% 前回 0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 N/A 前回 2.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



新規失業保険申請件数（09/01 - 09/07）21:30

予想 N/A 前回 22.7万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（08/25 - 08/31）

予想 N/A 前回 183.8万件（継続受給者数)



※予定は変更することがあります

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