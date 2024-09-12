【英国】
RICS住宅価格指数（8月）08:01　
予想　-15.0%　前回　-19.0%（RICS住宅価格指数)

【日本】
国内企業物価（8月）08:50
予想　0.0%　前回　0.3%（前月比)
予想　2.9%　前回　3.0%（前年比)

【香港】
生産者物価指数（PPI）（2024年 第2四半期）17:30
予想　N/A　前回　1.2%（前年比)

鉱工業生産指数（2024年 第2四半期）17:30
予想　N/A　前回　1.8%（前年比)

【ブラジル】
小売売上高（7月）21:00
予想　4.3%　前回　4.0%（前年比)

【ユーロ圏】
ECB政策金利（9月）21:15
予想　3.65%　前回　4.25%（ECB政策金利)
予想　3.5%　前回　3.75%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想　3.9%　前回　4.5%（ECB限界貸出ファシリティ)

【カナダ】
住宅建設許可（7月）21:30
予想　N/A　前回　-13.9%（前月比)

【米国】
生産者物価指数（PPI）（8月）21:30
予想　0.2%　前回　0.1%（前月比)　
予想　N/A　前回　2.2%（前年比)
予想　0.2%　前回　0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　N/A　前回　2.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

新規失業保険申請件数（09/01 - 09/07）21:30
予想　N/A　前回　22.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/25 - 08/31）　
予想　N/A　前回　183.8万件（継続受給者数)

※予定は変更することがあります