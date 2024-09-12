　12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比740円高の3万6510円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40752.81円　　ボリンジャーバンド3σ
39580.80円　　ボリンジャーバンド2σ
38408.80円　　ボリンジャーバンド1σ
38397.07円　　75日移動平均
37511.60円　　200日移動平均
37236.80円　　25日移動平均
37130.00円　　一目均衡表・転換線
36510.00円　　12日夜間取引終値
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36206.00円　　5日移動平均
36064.80円　　ボリンジャーバンド-1σ
35985.00円　　一目均衡表・基準線
35619.77円　　11日日経平均株価現物終値
35615.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
34892.80円　　ボリンジャーバンド2σ
33720.79円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース