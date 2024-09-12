日経225先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比740円高の3万6510円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40752.81円 ボリンジャーバンド3σ
39580.80円 ボリンジャーバンド2σ
38408.80円 ボリンジャーバンド1σ
38397.07円 75日移動平均
37511.60円 200日移動平均
37236.80円 25日移動平均
37130.00円 一目均衡表・転換線
36510.00円 12日夜間取引終値
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36206.00円 5日移動平均
36064.80円 ボリンジャーバンド-1σ
35985.00円 一目均衡表・基準線
35619.77円 11日日経平均株価現物終値
35615.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
34892.80円 ボリンジャーバンド2σ
33720.79円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40752.81円 ボリンジャーバンド3σ
39580.80円 ボリンジャーバンド2σ
38408.80円 ボリンジャーバンド1σ
38397.07円 75日移動平均
37511.60円 200日移動平均
37236.80円 25日移動平均
37130.00円 一目均衡表・転換線
36510.00円 12日夜間取引終値
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36206.00円 5日移動平均
36064.80円 ボリンジャーバンド-1σ
35985.00円 一目均衡表・基準線
35619.77円 11日日経平均株価現物終値
35615.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
34892.80円 ボリンジャーバンド2σ
33720.79円 ボリンジャーバンド3σ
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