¥ë¡¼¥¡¼¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿ËÒ½¨¸ç¤ËºØÆ£»á¡Ö·ë¹½ÇÈ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¿ô»ú¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¡ ¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÌ»º¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡DeNA¤¬ºå¿À¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡£¶Ïº¹¤Î¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡DeNA¤Ï½é²ó¡¢ºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾åðó¼ù¤«¤éËÒ½¨¸ç¤Î¥½¥í¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢DeNA¤ÎÀèÈ¯¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤âÂç»³ÍªÊå¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£3²ó¤Ë¤ÏËÒ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ëº´Ìî·ÃÂÀ¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Ç2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤¹¤â¡¢6²ó¤Ë¤Ï¿¹²¼æÆÂÀ¤Î¥½¥í¤ÈºäËÜÀ¿»ÖÏº¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤ÇºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·DeNA¤Ï8²ó¤Ë·¬¸¶¾»Ö¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Îºå¿À¤ÎÈ¿·â¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ1ÅÀº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¥¢¡¼¥Á¤¬ÀáÌÜ¤Î20¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÒ½¨¸ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢11ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ºØÆ£²í¼ù»á¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£·ë¹½ÇÈ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¿ô»ú¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Î»¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤Îºä¸ýÃÒÎ´»á¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥Û¡¼¥à¥é¥óÎÌ»º¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤Î20¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¡¢13Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¡¢12Ç¯Ï¢Â³¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¡¢8Ç¯Ï¢Â³¤ÎÍÆ£ÄÌÀ¤»á¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀÐ°æ¹ÀÏº»á¤ËÂ³¤5¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÒ½¨¸ç¡£MC¤Î¿¿ÃæËþ»á¤â¡ÖÀ¶¸¶¤µ¤ó¤È¸¶¤µ¤ó¤Î13Ç¯¡¢12Ç¯¤ÈÁêÅö¤¹¤´¤¤¿ô»ú¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊËÒÁª¼ê¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·ë¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡DeNA¤¬ºå¿À¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡£¶Ïº¹¤Î¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡DeNA¤Ï½é²ó¡¢ºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾åðó¼ù¤«¤éËÒ½¨¸ç¤Î¥½¥í¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢DeNA¤ÎÀèÈ¯¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤âÂç»³ÍªÊå¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£3²ó¤Ë¤ÏËÒ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ëº´Ìî·ÃÂÀ¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Ç2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤¹¤â¡¢6²ó¤Ë¤Ï¿¹²¼æÆÂÀ¤Î¥½¥í¤ÈºäËÜÀ¿»ÖÏº¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤ÇºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·DeNA¤Ï8²ó¤Ë·¬¸¶¾»Ö¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Îºå¿À¤ÎÈ¿·â¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ1ÅÀº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤Îºä¸ýÃÒÎ´»á¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥Û¡¼¥à¥é¥óÎÌ»º¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤Î20¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¡¢13Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¡¢12Ç¯Ï¢Â³¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¡¢8Ç¯Ï¢Â³¤ÎÍÆ£ÄÌÀ¤»á¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀÐ°æ¹ÀÏº»á¤ËÂ³¤5¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÒ½¨¸ç¡£MC¤Î¿¿ÃæËþ»á¤â¡ÖÀ¶¸¶¤µ¤ó¤È¸¶¤µ¤ó¤Î13Ç¯¡¢12Ç¯¤ÈÁêÅö¤¹¤´¤¤¿ô»ú¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊËÒÁª¼ê¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·ë¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù