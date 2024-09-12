¤ä¤¹»Ò¡Ö¹¥´¶ÅÙ¤¬Íî¤Á¤ë²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡È·ãÊÑ¡ÉÅê¹Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤´¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ä¤¹»Ò¤¬¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤¹»Ò¡¢¡È·ãÊÑ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤´¤¤¡×
¡¡¤ä¤¹»Ò¤Ï¡Öº£Ìë23:45¡Á¡¡#¤¯¤ê¤£¤à¥Ê¥ó¥¿¥é¡¡±ÊÌî¤Î¥¹¥Ú¥¢Áª¼ê¸¢¡Ä¡Ä¡ÄÀäÂÐ´Ñ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤!!!!!!!!¡¡¹¥´¶ÅÙ¤¬Íî¤Á¤ë²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿!!!!!!!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤´¤¯¤ÆÌÜ¤Ë»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´Ñ¤Ê¤¤¤Ç¤È¸À¤¦¥Õ¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖµÕ¤Ë¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸«»ö¤ËÊÑ¿È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡¡¹â´¶ÅÙ¥Ð¥¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤ä¤¹»Ò
1998Ç¯9·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©±§Éô»Ô½Ð¿È¡£ÀèÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡Ù¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¡¢ÆÉ½ñ¡¢¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤ÇÌÂºÌÊÁ¤òºîÀ®¡¢¤ª³¨ÉÁ¤¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤ä¤¹»Ò¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@yasuko_sma¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤¹»Ò¡¢¡È·ãÊÑ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤´¤¤¡×
¡¡¤ä¤¹»Ò¤Ï¡Öº£Ìë23:45¡Á¡¡#¤¯¤ê¤£¤à¥Ê¥ó¥¿¥é¡¡±ÊÌî¤Î¥¹¥Ú¥¢Áª¼ê¸¢¡Ä¡Ä¡ÄÀäÂÐ´Ñ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤!!!!!!!!¡¡¹¥´¶ÅÙ¤¬Íî¤Á¤ë²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿!!!!!!!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤´¤¯¤ÆÌÜ¤Ë»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´Ñ¤Ê¤¤¤Ç¤È¸À¤¦¥Õ¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖµÕ¤Ë¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸«»ö¤ËÊÑ¿È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡¡¹â´¶ÅÙ¥Ð¥¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤ä¤¹»Ò
1998Ç¯9·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©±§Éô»Ô½Ð¿È¡£ÀèÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó47¡Ù¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¡¢ÆÉ½ñ¡¢¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤ÇÌÂºÌÊÁ¤òºîÀ®¡¢¤ª³¨ÉÁ¤¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤ä¤¹»Ò¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@yasuko_sma¡Ë