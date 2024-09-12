¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¾¾»³ÆàÌ¤¡Ê26¡Ë¤È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»ÖÅÄÀéÍÛ¡Ê27¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ÞÎØ½ªÎ»¸å¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£

¡¡»ÖÅÄ¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸å¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÀ¸¥¬¥­¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò²æËý¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1²ó¤â¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤³¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÀ¸¥¬¥­¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¢¹ñ¸å¤ËÀ¸¥¬¥­¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿Ç°´ê¤ÎÀ¸¥¬¥­¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ê»ÖÅÄ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£

¡¡¡ÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÂ­¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òµ­¤·¤¿¡£

¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡¼¡ª¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÇ°´ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËþµÊ¤·¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£